Про що мовчать жінки: інтимні проблеми, про які не говорять вголос

Своєчасно діагностоване та проліковане запалення органів малого таза допомагає уникнути незворотних змін та порушень репродуктивної функції жінки. Щоб ви перестали відтерміновувати похід до гінеколога, розповідаємо про симптоми, які можуть спровокувати ускладнення. Якщо ви виявили принаймні один із них – зверніться до фахівця!
Джерело: 24 канал
Жіноче здоров'я – невичерпна тема для обговорень, але, на жаль, безліч жінок воліє мовчати про свої інтимні проблеми, сподіваючись, що все минеться саме собою: виділення зникнуть, болі притупляться, а потреба звертатися до гінеколога – зникне. Втім, ігноруючи перші симптоми, жінки лише погіршують свій стан.
Читайте також: Розлади травлення: що провокує дискомфорт та як захистити шлунокВажливо! Згідно з інформацією з Вікіпедії, гінекологічні захворювання запального характеру займають перше місце серед усіх захворювань жіночої репродуктивної системи. Вони складають близько 65% від усіх звернень до жіночих консультацій України. Напевне, відсоток був би ще більшим, якби жінки звертались до лікарів і при появі нечітких симптомів.
80% жінок страждає від гормональних порушень / Фото Pexels
Відповідно до провокуючих факторів, гінекологічні захворювання поділяють на:
Факторів, що провокують появу жіночих хвороб не так вже й мало. Тому пропонуємо ознайомитися з переліком основних причин, які можуть сприяти їх виникненню та подальшому розповсюдженню:
Не варто ігнорувати біль, свербіж або печіння / Фото Pexels
Симптоми гінекологічних захворювань – це специфічні ознаки, які присутні при захворюваннях тільки статевої сфери. Часто, один і той самий симптом може свідчити про наявність зовсім різних гінекологічних захворювань. Пропонуємо перелік тих, які зустрічаються при будь-якому гінекологічному захворюванні та можуть належати до кожної з груп хвороб, що вказані вище.
Ними можуть бути:
Гінекологічні хвороби: коли звернутися до фахівця / Фото Pexels
Якщо спостерігаєте в себе хоча б кілька вказаних симптомів, рекомендуємо обов’язково звернутися до лікаря, адже інколи ці симптоми можуть свідчити не лише про запальний процес, а про наявність можливих онкологічних захворювань.Не ігноруйте рекомендації МОЗ та відвідуйте гінеколога хоча б раз на півроку.
З огляду на вищезазначені моменти, слід наголосити, що своєчасно недіагностоване та не проліковане запалення органів малого таза, особливо без урахування всіх етіологічних та патогенетичних чинників, з часом призводить до незворотних змін і різнобічних порушень репродуктивної функції жінки (непліддя, позаматкової вагітності, інфікування плода під час пологів).
Гінекологічні захворювання / Інфографіка 24 канал
Черговий раз рекомендуємо звернутись до лікаря для детального обстеження та отримання консультації.
Довіряйте препаратам на рослинній основі / Фото Heel
Звертайте увагу на склад рекомендованих препаратів. Бажано, щоб вони були на натуральній основі. Такі препарати не мають значних побічних ефектів, на відміну від синтетичних лікарських засобів, що дозволяє зменшити "хімічне" навантаження на організм.
Надавайте перевагу лише якісним препаратам з доведеною ефективністю та високим профілем безпеки та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
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