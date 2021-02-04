Про що мовчать жінки: інтимні проблеми, про які не говорять вголос

Своєчасно діагностоване та проліковане запалення органів малого таза допомагає уникнути незворотних змін та порушень репродуктивної функції жінки. Щоб ви перестали відтерміновувати похід до гінеколога, розповідаємо про симптоми, які можуть спровокувати ускладнення. Якщо ви виявили принаймні один із них – зверніться до фахівця!

Джерело: 24 канал

Жіноче здоров'я – невичерпна тема для обговорень, але, на жаль, безліч жінок воліє мовчати про свої інтимні проблеми, сподіваючись, що все минеться саме собою: виділення зникнуть, болі притупляться, а потреба звертатися до гінеколога – зникне. Втім, ігноруючи перші симптоми, жінки лише погіршують свій стан.

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Типи гінекологічних захворювань

Згідно з інформацією з Вікіпедії , гінекологічні захворювання запального характеру займають перше місце серед усіх захворювань жіночої репродуктивної системи. Вони складають близько 65% від усіх звернень до жіночих консультацій України. Напевне, відсоток був би ще більшим, якби жінки звертались до лікарів і при появі нечітких симптомів.



80% жінок страждає від гормональних порушень / Фото Pexels

Відповідно до провокуючих факторів, гінекологічні захворювання поділяють на:

запальні захворювання (аднексит, вагініт, цервіцит, ендометрит та інші). Вони виникають через дію патогенних організмів специфічних чи неспецифічних форм;

(аднексит, вагініт, цервіцит, ендометрит та інші). Вони виникають через дію специфічних чи неспецифічних форм; захворювання, викликані гормональними змінами (нерегулярний менструальний цикл, полікістоз яєчників, міома матки та інші). Вони характеризуються порушеннями гормонального фону та роботи залоз статевих органів. Згідно з медичними показниками, близько 80% жіночого населення страждає саме від гормональних порушень , і багато з них навіть не підозрюють про це, списуючи свої нездужання на фізичні навантаження або інші фактори;

(нерегулярний менструальний цикл, полікістоз яєчників, міома матки та інші). Вони характеризуються та роботи залоз статевих органів. Згідно з медичними показниками, близько , і багато з них навіть не підозрюють про це, списуючи свої нездужання на фізичні навантаження або інші фактори; дистрофічні, гіперпластичні та пухлинні захворювання (лейкоплакія, крауроз, ерозія шийки матки, кістоми яєчників та інші) — пухлини та новоутворення в області жіночих статевих органів;

(лейкоплакія, крауроз, ерозія шийки матки, кістоми яєчників та інші) — пухлини та новоутворення в області жіночих статевих органів; порушення сексуальних функцій жінки.

Фактори, які провокують жіночі хвороби

Однією з особливостей запальних захворювань жіночих статевих органів є схильність до латентного перебігу захворювання, тобто маловираженого. При цьому турбують дискомфорт, помірні болі внизу живота, незначні виділення зі статевих шляхів. Згодом ці явища проходять навіть без лікування. Через якийсь час все повторюються.

Факторів, що провокують появу жіночих хвороб не так вже й мало. Тому пропонуємо ознайомитися з переліком основних причин, які можуть сприяти їх виникненню та подальшому розповсюдженню:

сильні стресові реакції на зовнішні подразники,

на зовнішні подразники, зміна місця проживання,

ранній початок статевого життя,

початок статевого життя, часта зміна статевих партнерів,

погіршення екологічного стану,

екологічного стану, зниження імунітету,

недотримання правил гігієни, що може стати причиною появи певних інфекційних захворювань.

Симптоми гінекологічних захворювань



Не варто ігнорувати біль, свербіж або печіння / Фото Pexels

Симптоми гінекологічних захворювань – це специфічні ознаки, які присутні при захворюваннях тільки статевої сфери. Часто, один і той самий симптом може свідчити про наявність зовсім різних гінекологічних захворювань. Пропонуємо перелік тих, які зустрічаються при будь-якому гінекологічному захворюванні та можуть належати до кожної з груп хвороб, що вказані вище.

Ними можуть бути:

белі – патологічні виділення білястого кольору, зазвичай, їх кількість залежить від активності процесу;

– патологічні виділення білястого кольору, зазвичай, їх кількість залежить від активності процесу; кровотечі , які можуть виникати як у середині менструального циклу, так до чи після нього. А також виникати відразу після статевого акту. Кровотечі можуть бути різними : сильними, характеризуватися виділеннями, що мажуть білизну або бути зовсім незначними. Всі ці симптоми неодмінно повинні стати умовою обов’язкового відвідування гінеколога;

, які можуть виникати як у середині менструального циклу, так до чи після нього. А також виникати відразу після статевого акту. : сильними, характеризуватися виділеннями, що мажуть білизну або бути зовсім незначними. Всі ці симптоми неодмінно повинні стати умовою обов’язкового відвідування гінеколога; свербіж або печіння в ділянці статевих органів;

в ділянці статевих органів; неприємні відчуття при статевому акті , аж до болю й неможливості займатися сексом;

, аж до болю й неможливості займатися сексом; виникнення дискомфорту або болю під час сечовипускання;

або болю під час сечовипускання; в результаті гінекологічних захворювань у деяких випадках на статевих органах жінки можна виявити ерозії або виразки , що свідчить про наявність захворювань гінекологічного характеру;

, що свідчить про наявність захворювань гінекологічного характеру; ще одним симптомом є болі внизу живота, вони бувають найрізноманітнішого характеру.

В результаті гінекологічних хвороб може виникнути невиношування вагітності, відносне безпліддя, численні викидні.



Гінекологічні хвороби: коли звернутися до фахівця / Фото Pexels

Якщо спостерігаєте в себе хоча б кілька вказаних симптомів, рекомендуємо обов’язково звернутися до лікаря, адже інколи ці симптоми можуть свідчити не лише про запальний процес, а про наявність можливих онкологічних захворювань.

Не ігноруйте рекомендації МОЗ та відвідуйте гінеколога хоча б раз на півроку.

З огляду на вищезазначені моменти, слід наголосити, що своєчасно недіагностоване та не проліковане запалення органів малого таза, особливо без урахування всіх етіологічних та патогенетичних чинників, з часом призводить до незворотних змін і різнобічних порушень репродуктивної функції жінки (непліддя, позаматкової вагітності, інфікування плода під час пологів).



Гінекологічні захворювання / Інфографіка 24 канал

Яким препаратам довіряти

Черговий раз рекомендуємо звернутись до лікаря для детального обстеження та отримання консультації.



Довіряйте препаратам на рослинній основі / Фото Heel

Звертайте увагу на склад рекомендованих препаратів. Бажано, щоб вони були на натуральній основі. Такі препарати не мають значних побічних ефектів, на відміну від синтетичних лікарських засобів, що дозволяє зменшити "хімічне" навантаження на організм.

Надавайте перевагу лише якісним препаратам з доведеною ефективністю та високим профілем безпеки та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.



Траумель С зменшує симптоматику гінекологічних захворювань / Фото Heel

Рекомендації:

при запальних процесах органів малого таза, рекомендоване комплексне застосування препаратів Траумель С та Гінекохеель, які сприятимуть зменшенню характерної симптоматики та завершенню патологічного процесу;

органів малого таза, рекомендоване комплексне застосування препаратів та які сприятимуть зменшенню характерної симптоматики та завершенню патологічного процесу; для відновлення балансу статевих гормонів , при порушеннях менструального циклу, наявності ПМС, мастопатії, пре- та клімактеричному синдромах в пригоді може стати Мулімен ;

, при порушеннях менструального циклу, наявності ПМС, мастопатії, пре- та клімактеричному синдромах в пригоді може стати ; при порушеннях стану здоров’я, пов'язаних з клімактеричним періодом може допомогти Клімакт-Хеель. Препарат має гормонорегулюючу, заспокійливу, спазмолітичну та знеболювальну дії.

Пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для Вашого здоров'я. Перед застосуванням обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарські засоби та проконсультуйтесь з лікарем.