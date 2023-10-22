Піднімають рівень цукру в крові та збільшують апетит: список продуктів, які нам шкодять

Часто ми вживаємо їжу з високим глікемічним індексом не розуміючи, чому різко піднімається рівень цукру в крові, псується шкіра чи збільшується апетит.

Дієтологиня Ольза Безугла розповіла, як саме продукти з високим глікемічним індексом впливають на наш організм та призводять до негативних наслідків.

Дивіться також Арахіс має 3 важливі побічні ефекти, про які ви повинні знати

До продуктів з високим глікемічним індексом відносяться: білий рис, картопляне пюре, картопляні чипси, кукурудзяні пластівці, фініки, крекери, тост з білого хліба, локшина рисова, попкорн, гарбуз запечений, пиво, мюслі з горіхами і родзинками, кавун.

Швидке підняття і падіння рівня цукру в крові

"Продукти з високим глікемічним індексом можуть сприяти швидкому підвищенню рівня глюкози в крові після їх споживання, що може викликати енергетичні піки та впадини. Це може вплинути на ефективність та стан здоров'я загалом", – зазначила дієтологиня.



Сприяє розвитку інсулінорезистентності

Регулярне споживання продуктів з високим глікемічним індексом може сприяти розвитку інсулінорезистентності, що є фактором ризику для розвитку діабету типу 2 та інших метаболічних захворювань.

Збільшення апетиту

Дієтологиня зазначає, що їжа з високим глікемічним індексом може призвести до більшого відчуття голоду та бажання споживати їжу частіше, що може сприяти надмірному споживанню їжі та зайвій вазі.



Ризик розвитку серцево-судинних захворювань

"Попередні дослідження показали зв'язок між високим споживанням продуктів з високим глікемічним індексом та збільшеним ризиком серцевих захворювань", – йдеться в інстаграм-дописі.



Вплив на здоров'я шкіри

Високий рівень цукру в крові може вплинути на здоров'я шкіри, сприяючи появі акне та інших шкірних проблем.

Дієтологиня Ольга Безугла зазначає, що краще обмежувати споживання продуктів з високим глікемічним індексом і надавати перевагу продуктам з низьким глікемічним індексом, таким як цільні злаки, овочі, фрукти з низьким вмістом цукру, боби, ягоди і неперероблені продукти.



Збалансоване харчування може допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові та сприяти загальному здоров'ю.