Не одні апельсини: з яких продуктів можна отримати вітамін С восени

Звісно, восени вам хочеться максимально підтримати свою імунну систему та збагатити її всіма потрібними вітамінами. І вітамін С буде особливо корисним, адже його можна отримати з багатьох сезонних овочів та фруктів.

Іноді вітамін С називають аскорбіновою кислотою, і вона вкрай важлива для вашого організму. Ця речовина потрібна для того, щоб використовувати залізо, що ви отримуєте з їжі та для того, щоб підтримувати імунітет у належному стані. Дієтологиня Кетлін Зелман розповіла, з яких продуктів ви можете отримати цей неймовірний вітамін.

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Червоний перець

Всього у половині склянці червоного перцю можна знайти до 95 міліграмів цієї корисної речовини. Окрім того, у овочі також містяться вітаміни А, В, Е та К, калій, марганець та фолієва кислота.

Використовувати болгарський перець можна у безлічі страв – ви можете вживати його як окрему закуску, або ж додавати у салати, супи, рагу чи омлет.



Болгарський перець дуже корисний / Фото Pexels

Ківі

Ці фрукти неймовірно поживні та містять чимало вітаміну С – всього в одному середньому ківі можна знайти до 70 міліграмів речовини. Окрім того, там також є флаваноїди та каротиноїди, які можуть захистити клітини від пошкоджень.

Більшість людей очищають ківі від шкірки, адже на ній є невеликі волоски, проте насправді вона не тільки їстівна, але й містить величезну кількість поживних речовин. Для того, щоб отримати від ківі максимальну користь, спробуйте потерти пух та з'їсти фрукт разом зі шкіркою. Проте не забудьте ретельно помити ваші ківі перед тим, як їсти їх.



Ківі варто додати до свого раціону / Фото Pexels

Броколі

Якщо ви полюбляєте додавати броколі у супи чи додавати їх до каші чи салату, це чудова новина для вашого організму, адже цей продукт не тільки містить багато вітаміну С, але й може зменшити запалення та сприяти хорошому травленню.

Для того, щоб отримати усю користь від продукту, варіть броколі на пару протягом 5 хвилин або менше – так овоч не втратить свої корисні властивості.



Броколі варто вживати якомога частіше / Фото Pexels

Помідори

Якщо ви з'їсте всього один помідор, ви можете отримати з нього до 20 міліграмів вітаміну С. Головне – їсти його сирим, адже інакше кількість поживних речовин у ньому суттєво знизиться.



Помідори містять багато антиоксидантів / Фото Pexels

Та у варених чи печених помідорах підвищується рівень антиоксиданту, який називається лікопін. Тож для того, щоб не втратити будь-які поживні речовини, спробуйте вживати і сирі помідори, і томатний соус.