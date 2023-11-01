Не їжте ці продукти, щоб не зашкодити серцю: пояснення від лікаря

Лікарка Росмі Барріос поділилася кількома продуктами, які краще уникати, аби не зашкодити здоров’ю серця.

Лікарка Росмі Барріос радить скоротити ці продукти у своєму раціоні або ж вживати їх у дуже обмежиних кількостях. До шкідливих продуктів відносяться трансжири, насичені жири, продукти з надлишком натрію та високим вмістом цукру.

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Трансжири

Вони містяться в оброблених харчових продуктах – попкорні, пончиках, замороженій піці. Вони є особливо шкідливими для серцево-судинної системи.

За словами лікарки, ці типи жирів є доволі небезпечними. Варто обирати корисні жири, які містяться в оливковій олії, авокадо та жирній рибі, як лосось. Саме ці жири підвищать рівень "хорошого" холестерину та знизять рівень "поганого" холестерину.

Насичені жири

Жирні шматки м’яса та молочні продукти можуть підвищувати рівень холестерину та сприяти розвитку атеросклерозу. Лікарка пояснила, що атеросклероз звужує артерії, обмежуючи приплив крові до серця та мозку.

"Щоб скоротити споживання насичених жирів, вибирайте нежирні джерела білка, такі як птиця, риба та бобові", – зазначив лікар Росмі Барріос.

Надлишок натрію

Натрій міститься в оброблених продуктах – соусах, хлібі, ковбасах, курячих продуктах та паніровці.

Лікарка попереджає, що високе споживання натрію призводить до затримки води, а це підвищує кров'яний тиск та створює навантаження на серце.

Щоб зменшити вміст натрію, використовуйте ароматні трави і спеції замість солі та обирайте продукти з низьким вмістом натрію.

Цукор

На думку експертки, солодкі напої та надмірне вживання солодких закусок можуть призвести до ожиріння та серцевих захворювань, особливо у людей з резистентністю до інсуліну або діабету.

Замініть солодощі на фрукти. Ви скоротите кількість цукру та збільшите споживання клітковини. Також для серця є корисними овочі, цільнозернові продукти та горіхи.