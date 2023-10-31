Чи замислювалися ви колись про те, чому ж авокадо стало таким популярним? Це точно відбулося не просто так: тільки один цей фрукт може забезпечити вас неймовірною кількістю вітамінів та захистити від десятків хвороб. Про головні причини їсти його розповіла дієтологиня Клаудія Томпсон.

Цікаво Цей овоч захистить серце та зміцнить кістки: їжте його регулярно

Захищає серце

Якщо ви хочете потурбуватися про те, щоб ваше серце працювало як слід, саме час додати до свого щоденного раціону авокадо. Цей фрукт багатий на мононенасичені жири, які можуть захищати серцево-судинну систему.

Дослідження показують, що люди, які споживають авокадо (а також дієту з високим вмістом інших фруктів і овочів), мають більш здорові ліпідні профілі, включаючи більш високий рівень ЛПВЩ, який є хорошим холестерином,

– поділився дієтолог Філліс Фамуларо.

Саме здорове серце може гарантувати вам більш довге те здорове життя, адже серцеві захворювання є основною причиною смертей по всьому світу.

Підтримує роботу мозку

Авокадо може захистити не тільки ваше серце, але і позитивно вплинути на розумову активність. Тож якщо ви хочете підтримати ваш мозок і у старості, вам точно варто додати авокадо до свого раціону вже зараз.

Багато деменцій мають судинну природу, що означає, що вони пов’язані з проблемою з вашими кровоносними судинами,

– розповів Фамуларо.

Вашому мозку необхідний кисень та інші поживні речовини, які можуть потрапляти до нього тільки тоді, коли ваші кровоносні судини працюють як слід. Окрім того, у авокадо є досить багато антиоксидантів, зокрема і каротиноїдів – пігменту під назвою лютеїн, який також дуже корисний для мозку.



Авокадо можна їсти кожного дня / Фото Pexels

Сприяє хорошому зору

Той самий пігмент лютеїн корисний не тільки для пізнання, але й може підтримувати здоров'я очей. Одне дослідження 2017 року показало, що літні люди, які їли авокадо щодня протягом 6 місяців, підвищили рівень лютеїну в організмі на 25%.

Скільки авокадо потрібно їсти на день

Експерти рекомендують вживати приблизно третину чи половину авокадо кожного дня. Найкраще, що ви можете зробити – це замінити масло та інші жири, які ви вживаєте протягом дня, на авокадо.

Так ви отримаєте 106 калорій та 9,7 грама жиру.