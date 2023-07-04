Їжте ці продукти, щоб передчасно постаріти

Ви могли й не підозрювати, проте чимало звичайних продуктів у вашому раціоні не надто корисні для здоров'я. А деяка їжа може навіть спричинити раннє старіння.

Якщо ви думаєте, як зберегти молодість та якомога довше залишатися здоровими, необов'язково вдаватися до дорогих косметичних процедур. Достатньо буде викинути з холодильника ці продукти та замінити їх на більш здорові аналоги.

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Деякі продукти шкодять здоров'ю

Дієтологи переконані, що гостра їжа, яку полюбляє чимало людей, може спричинити передчасне старіння. Зокрема, вона змушує кровоносні судини набрякати чи навіть тріскатися, а це призводить до появи фіолетових плям на тілі та обличчі.

Особливо гостра їжа шкідлива для зовнішності жінок після настання менопаузи. Окрім того, через гостру їжу ваше тіло виділяє більше тепла, ви потієте, і змішання поту з бактеріями призводить до появи плям та висипання.

Важливо відмовитися і від надмірного вживання маргарину, адже цей продукт може викликати запалення, що пов'язані з захворюваннями серця та інсультом. Також маргарин знижує рівень "хорошого" холестерину, а натомість збільшує кількість "поганого".

Радять дієтологи уникати й енергетичних та газованих напоїв, адже що більше ви їх п'єте, то швидше старішають клітини ваших тканин. В них міститься не тільки багато калорій, але й величезна кількість цукру – до 12 чайних ложок на 350 мілілітрів. Та це не єдина небезпека – у поєднанні з бактеріями з ротової порожнини ці напої пришвидшують зношення зубної емалі та сприяють розвитку карієсу.



Газовані напої можуть постарити зубну емаль / Фото Pexels

Наступний продукт, від якого варто відмовитися, досить очевидний – алкоголь. Він впливає на стан вашої шкіри сильніше, ніж ви можете собі уявити. Навіть якщо після кількох коктейлів ви відразу вип'єте велику склянку води, вона все одно перш за все зволожить внутрішні органи, а вже потім – шкіру.

Передчасне старіння викликає і кава, адже це дуже сильний сечогінний засіб, який може викликати зневоднення. Шкіра від нього стає сухою, а також кофеїн підвищує ризик виникнення псоріазу та зморшок.