Цибуля – це овоч, який додають у величезну кількість страв, і щороку її споживають все більше. Та значна кількість людей може отримати через неї нудоту, мігрень чи навіть анафілактичний шок. 24 Канал розбирався, кому краще уникати ріпчастої цибулі в раціоні.

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Кому не можна їсти цибулю

Ви могли й не підозрювати, та щонайменше 10% людей мають проблеми зі здоров'ям через те, що надто часто їдять цибулю. Зокрема, вона шкодить тим, хто має синдром роздратованого кишківника та може викликати здуття та діарею.

Окрім того, близько 1% населення планети має алергію на цей коренеплід. Вона може проявлятися також і як харчова непереносимість. Попри цифри, які показують дослідження, лікарі вважають, що кількість людей, що страждають від непереносимості цього овочу, може бути значно більшою.

Цибуля та часник – поширені харчові непереносимості, про які я точно чула від пацієнтів,

– розповіла лікарка Кара Вада.

Наразі не існує способу точно перевірити, чи маєте ви харчову непереносимість, адже її симптоми відрізняються від людини до людини. Проте якщо після вживання ріпчастої цибулі ви відчуваєте запаморочення, мігрень чи нудоту, спробуйте обмежити її у своєму раціоні.



Багато людей страждають від непереносимості цибулі / Фото Pexels

Також важливо зважати на те, що цибуля підвищує рівень кислотності у шлунку.

Цибулю не можна їсти людям, у яких панкреатит, гастрит або виразкова хвороба,

– поділилася лікарка Тетяна Бочарова.

Для людей з цими захворюваннями особливо небезпечна саме сира ріпчаста цибуля. Та навіть ті, хто не мають протипоказань, не повинні зловживати цим продуктом. Медики наполягають, що щоденна норма не має перевищувати однієї дрібної голівки цибулі. Надмірне вживання цього коренеплоду може призвести до подразнення слизової, нападів астми та підвищеного тиску.

Також уникати цибулі в раціоні радять і людям, які прагнуть схуднути – вона, як і часник, посилює апетит.