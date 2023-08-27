3 продукти, які можуть спричинити зморшки: це потрібно знати

Деякі солодкі продукти, які ви можете вважати навіть корисними, насправді приносять чимало шкоди вашому організму. Якщо ви хочете уникнути появи зморшок, вам варто обмежити споживання деякої їжі.

Виявляється, що велика кількість цукру в раціоні може погіршити не тільки вашу фігуру та загальне здоров'я, але й негативно вплинути на стан шкіри. Цукор заважає виробленню колагену, який потрібен для зволоження шкіри та підтримання її молодості.

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Фруктовий сік

Ймовірно, ви думали, що фруктовий сік – це надзвичайно здоровий напій, який задовольняє вашу потребу у прохолоді та солодкому. Втім, навіть у сокові міститься дуже багато цукру, та натомість майже немає клітковини, на яку багаті фрукти.

І хоча такі поживні речовини, як мінерали та вітаміни, допомагають боротися зі старінням і руйнуванням колагену, кращим вибором було б з’їсти цілий фрукт і чергувати його з овочами, які часто містять стільки ж поживних речовин, але без цукру,

– поділилася лікарка Мірте Екл.

Підсолоджена вівсянка

Скоріш за все, вам неодноразово доводилося чути, що вівсянка – надзвичайно здорова їжа, яка стане чудовим сніданком чи легкою вечерею. Проте користь від цієї крупи ви отримаєте тільки у тому випадку, якщо не додаватимете до неї цукор чи інші підсолоджувачі.

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І цукор, і навіть мед можуть бути дуже шкідливими для вироблення колагену. Та й навіть сама вівсянка у надто великій кількості може підвищити рівень цукру в крові.

Не дивлячись на велику користь для здоров’я кожного з цих інгредієнтів, якщо споживати їх у невеликих кількостях як частину збалансованої дієти, якщо їх їсти окремо, наявний цукор сприятиме стрибкам рівня цукру в крові та розпаду колагену,

– розповіла лікарка.



Вівсянка може нашкодити шкірі / Фото Pexels

Білий хліб

Ймовірно, ви полюбляєте перекусити тостами з маслом чи варенням, адже вони швидко готуються, смачні та не вимагають багато зусиль. Та пам'ятайте, що у цьому хлібі міститься чимало вуглеводів, і це може спричинити коливання рівня цукру в крові.

Та якщо ви не готові відмовлятися від хліба, спробуйте перейти на цілозернові варіанти. Зокрема, найздоровішими варіантами будуть лаваш чи чорний хліб.