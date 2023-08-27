3 продукта, которые могут вызвать морщины: это нужно знать

Некоторые сладкие продукты, которые вы можете считать даже полезными, действительно приносят немало вреда вашему организму. Если вы хотите избежать появления морщин, вам следует ограничить потребление некоторой пищи.

Оказывается, большое количество сахара в рационе может усугубить не только вашу фигуру и общее здоровье, но и негативно повлиять на состояние кожи. Сахар мешает выработке коллагена, необходимого для увлажнения кожи и поддержания ее молодости.

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Фруктовый сок

Вероятно, вы думали, что фруктовый сок – это очень здоровый напиток, который удовлетворяет вашу потребность в прохладе и сладком. Впрочем, даже в соке содержится очень много сахара, но почти нет клетчатки, которой богаты фрукты.

И хотя такие питательные вещества, как минералы и витамины, помогают бороться со старением и разрушением коллагена, лучшим выбором было бы съесть целый фрукт и чередовать его с овощами, часто содержат столько же питательных веществ, но без сахара,

– поделилась врач Мирте Экл.

Подслащенная овсянка

Скорее всего, вам неоднократно приходилось слышать, что овсянка – очень здоровая пища, которая станет прекрасным завтраком или легким ужином. Однако пользу от этой крупы вы получите только в том случае, если не будете добавлять к ней сахар или другие подсластители.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

И сахар, и даже мед могут быть очень вредны для выработки коллагена. Да и даже сама овсянка в слишком большом количестве может повысить уровень сахара в крови.

Несмотря на большую пользу для здоровья каждого из этих ингредиентов, если потреблять их в небольших количествах как часть сбалансированной диеты, если их есть отдельно, имеющийся сахар будет способствовать скачкам уровня сахара в крови и распаду коллагена,

– рассказала врач.



Овсянка может навредить коже / Фото Pexels

Белый хлеб

Вероятно, вы любите перекусить тостами с маслом или вареньем, ведь они быстро готовятся, вкусны и не требуют усилий. Но помните, что в этом хлебе содержится немало углеводов, и это может привести к колебаниям уровня сахара в крови.

Но если вы не готовы отказываться от хлеба, попробуйте перейти на цельнозерновые варианты. В частности, здоровыми вариантами будут лаваш или черный хлеб.