Додайте в ящик один фрукт: що робити, щоб картопля не проростала

Кожен з нас помічав, як картопля через певний час починає проростати та стає м’якою. Виявляється, один фрукт здатен усунути цю проблему та залишити картоплю свіжою надовше.

При правильному зберіганні картопля вважається одним із найдовговічніших овочів. Ми вживаємо її дуже часто в різних видах, тож з проблемою поморщення чи проростання знайомі всі.

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Погодьтеся, готувати страви з такої картоплі не дуже приємно, адже вона втрачає свою свіжість та й загалом стає не такою смачного.



Зберігайте карптоплю з яблуками / Фото Pexels

Як правильно зберігати картоплю

Принісши картоплю з супермаркета, дістаньте її в першу чергу з поліетиленового пакета, оскільки їй потрібна циркуляція повітря.

Користувачка тік току поділився простим лайфхаком, який допоможе зберігати картоплю свіжою тривалий час.

Виявляється, проростати картоплі не дозволить звичайне яблуко, а все тому, що фрукт виділяє етилен, який уповільнює проростання картоплі. Втім етилен також може прискорити процес дозрівання та швидкого псування, тому краще не ставте поруч яблука з цибулею чи броколі.