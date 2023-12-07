Добавьте в ящик один фрукт: что делать, чтобы картофель не прорастал

Каждый из нас замечал, как картофель через некоторое время начинает прорастать и становится мягким. Оказывается, один фрукт способен устранить эту проблему и оставить картофель свежим подольше.

При правильном хранении картофель считается одним из самых долговечных овощей. Мы употребляем его очень часто в разных видах, поэтому с проблемой сморщения или прорастания знакомы все.

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Согласитесь, готовить блюда из такого картофеля не очень приятно, ведь он теряет свою свежесть и вообще становится не таким вкусным.



Храните картофель с яблоками / Фото Pexels

Как правильно хранить картофель

Принеся картофель из супермаркета, достаньте его в первую очередь из полиэтиленового пакета, поскольку ему нужна циркуляция воздуха.

Пользователь ток тока поделился простым лайфхаком, который поможет хранить картофель свежим долго.

Оказывается, прорастать картофелю не позволит обычное яблоко, а все потому, что фрукт выделяет этилен, замедляющий прорастание картофеля. Впрочем, этилен также может ускорить процесс созревания и быстрой порчи, поэтому лучше не ставьте рядом яблоки с луком или брокколи.