Мити посуд стане легко: що треба зробити

Миття посуду – це для багатьох нудна кухонна рутина, якої всі воліють уникати. Проте дати раду горі брудних тарілок можна легко.

Ми схильні драматизувати, тож часто затягуємо з миттям виключно тому, що пророкуємо цій справі багато часу і зусиль. Як полегшити собі життя та рутину, ділиться 24 канал.

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Як спростити миття посуду

Метод одної мильної губки

Гора немитих тарілок потребує чимало мийного засобу, часу та терпіння, тож може викликати тривогу та тривалу прокрастинацію. Проте немає змісту гіперболізували і уявляти нудне заняття, якщо можна очищати посуд, керуючись одним правилом: один захід – одна мильна губка.

Відтак ви будете мити однією губкою, не додаючи засіб для очищення вдруге. Як тільки мийний розчин закінчиться, відкладаємо справу та йдемо займатись іншою. Згодом до миття можна повернутись.

Мити потрібно не все



Не весь посуд потребує мийного засобу / Фото Pexels

Серед брудного посуду в умивальнику є чимало такого, який можна лише сполокати водою. Це може бути місткість для сухих інгредієнтів, які ви виміряли, чи склянка з-під води. Такі деталі варто одразу промити під водою і забути, так умивальник буде пустішим, а у вас залишиться більше часу на відпочинок.

Не залишайте посуд в раковині

Скидати весь посуд після приготування та вечері в одну раковину – велика помилка. Так ви остаточно забрудните не надто брудні тарілки та інші деталі. Для цього варто все сортувати: тарілки, склянки та столове приладдя можна залишати на таці поруч з умивальником, а сковорідки та каструлі відправляти в умивальник.