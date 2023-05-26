Підійдуть для цього з вмістом клітковини, білка, корисних жирів, вітамінів і мінералів. Де ці речовини шукати, розповідаємо далі.
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Якими продуктами найкраще снідати
Яйця
У них ви знайдете багато білка та ще кілька важливих поживних речовин. Вони сприяють насиченню і допомагають знизити споживання калорій протягом дня.
Грецький йогурт
Чудовий варіант сніданку, який не лише містить білок і мало калорій, а й потішить пробіотиками, що підтримують здоров'я кишківника.
Кава
Кофеїн, який ви знайдете у каві, допомагає збадьоритись та підвищити фізичну і розумову працездатність. Регулярне вживання кави часто пов'язують з меншим ризиком розвитку різних захворювань.
Горіхи
Такий ситний та ще й багатий на поживні речовини сніданок сприятиме зниженню ризиків серцевих захворювань і зміцненню здоров'я мозку.
Сніданок має бути поживним / Фото Pexels
Зелений чай
Хороший аналог кави. Окрім кофеїну, у ньому знайдете ще й антиоксидант EGCG, який знижує ризик хронічних захворювань і поліпшує здоров'я мозку.
Білкові коктейлі
Протеїновий коктейль або смузі не лише швидко й легко готуються, а й тішать низкою поживних речовин. Крім того, цей простий сніданок є чудовим варіантом після тренувань.
Фрукти
Куди ж без них. Вони забезпечать організм різними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Ба більше, більшість фруктів містить велику кількість клітковини, яка може підтримувати стабільний рівень цукру в крові.
Вівсянка
У ній знайдемо чимало бета-глюкану. Це тип клітковини, який може знижувати рівень холестерину і підвищувати відчуття ситості. Також вівсянка містить багато вітамінів і мінералів.
Чудовий варіант для ранкового прийому їжі / Фото Pexels
Насіння чіа
Воно забезпечує профілактику серцево-судинних і онкологічних захворювань, нормалізує стан нервової системи, підвищує активність мозку та покращує метаболізм.
Домашній сир
Той, який ще інколи називають "творогом". У ньому багато білка, який допомагає залишатися ситими та зменшити відчуття голоду. До нього можна додавати свіжі фрукти, овочі, насіння та мюслі.
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Цільнозерновий тост
Це дуже хороше джерело клітковини. На нього можна покласти чимало корисних продуктів:
- яєчню та помідори;
- авокадо і пластівці чилі;
- арахісове масло і банан;
- сир і полуницю;
- нарізаний інжир та мед;
- тунець;
- нарізану індичку або курку;
- запечену квасолю.