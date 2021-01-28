Ранок починається не з кави: 5 напоїв, які допоможуть усунути втому

Які напої здатні зарядити енергією на весь день та як їх приготувати. Розповідаємо про 5 варіантів, які стануть чудовою альтернативою каві.
Джерело: Beauty Hack
Якщо холод приніс з собою втому та стрес, а ранкові прокидання неможливі без кількох чашок кави, варто змінювати свої звички та спробувати щось нове. Наприклад, розпочніть день з напоїв, які не містять кофеїну.
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Кожен із запропонованих варіантів можна придбати в готовому вигляді або ж – приготувати вдома, використавши натуральні інгредієнти. Гарантуємо, що кожен з цих напоїв наповнить організм поживними мікроелементами та допоможе зняти стрес.
Кокосове молоко використовують не лише для профілактики захворювань кишково-шлункового тракту, але і як напій, що тонізує та заряджає енергією. Безліч прихильників здорового способу життя зазначають, що рослинне молоко працює не гірше, ніж кава. Одна склянки кокосового молока підвищує гемоглобін в крові, усуває запаморочення і слабкість. А регулярне вживання напою – нормалізує функції нервової системи.
Молоко добувається з кокоса: м'якоть плоду натирають та вичавлюють сік через марлю. Консистенція напою залежить від кількості вижимань.
Користь імбирного чаю / Фото IStock
Чай на основі імбиру – найкращий варіант для підвищення працездатності та покращення нервової системи. Тож вживати його після пробудження – хороше рішення для тих, кого очікує напружений робочий день.Та й протизапальні властивості імбиру ніхто не скасовував.
Найефективніше використовувати свіжий корінь, який можна натерти на терці або перемолоти в блендері. Однак подрібнювати коренеплід найкраще зі шкіркою. Саме вона містить гінгерол – речовину, яка покращує настрій і знімає втому.
Щоб приготувати чай залийте натертий імбир гарячою водою та залишіть напій на 10 хвилин. Щоб вам не заважав перетертий імбир – процідіть напій. А для насиченішого смаку – додайте в чай ложку меду або кориці.
Мигдальне молоко допомагає знімати втому та боротися зі слабкістю. А додаткові інгредієнти, наповнені вітамінами та поживними речовинами, забезпечать відчуття ситості на першу половину дня.
Змішайте мигдальне молоко, авокадо, лісовий горіх та лимон в блендері, щоб отримати однорідний низькокалорійний напій.
Чай з женьшеню / Фото iStock
Підвищити загальний тонус допоможе корінь женьшеню, який може заварюватися як самостійний напій або додаватися у звичайний чай. До складу женьшеню входять активні речовини, які допомагають виробляти гормони, які активізують клітини головного мозку. Якщо регулярно вживати такий чай, то можна подолати хронічну втому.
Овес покращує розумову діяльність людини, а також насичує організм клітковиною і вуглеводами, які збільшують запаси енергії.
Зробити підбадьорливий напій просто: збийте в блендері дві столові ложки вівсяних пластівців і один стакан мигдального молока. Для насиченішого смаку додайте мед.