Ранок починається не з кави: 5 напоїв, які допоможуть усунути втому

Які напої здатні зарядити енергією на весь день та як їх приготувати. Розповідаємо про 5 варіантів, які стануть чудовою альтернативою каві.

Джерело: Beauty Hack

Якщо холод приніс з собою втому та стрес, а ранкові прокидання неможливі без кількох чашок кави, варто змінювати свої звички та спробувати щось нове. Наприклад, розпочніть день з напоїв, які не містять кофеїну.

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Кожен із запропонованих варіантів можна придбати в готовому вигляді або ж – приготувати вдома, використавши натуральні інгредієнти. Гарантуємо, що кожен з цих напоїв наповнить організм поживними мікроелементами та допоможе зняти стрес.

Кокосове молоко

Кокосове молоко використовують не лише для профілактики захворювань кишково-шлункового тракту, але і як напій, що тонізує та заряджає енергією. Безліч прихильників здорового способу життя зазначають, що рослинне молоко працює не гірше, ніж кава. Одна склянки кокосового молока підвищує гемоглобін в крові, усуває запаморочення і слабкість. А регулярне вживання напою – нормалізує функції нервової системи.

Молоко добувається з кокоса: м'якоть плоду натирають та вичавлюють сік через марлю. Консистенція напою залежить від кількості вижимань.

Імбирний чай



Користь імбирного чаю / Фото IStock

Чай на основі імбиру – найкращий варіант для підвищення працездатності та покращення нервової системи. Тож вживати його після пробудження – хороше рішення для тих, кого очікує напружений робочий день.Та й протизапальні властивості імбиру ніхто не скасовував.

Найефективніше використовувати свіжий корінь, який можна натерти на терці або перемолоти в блендері. Однак подрібнювати коренеплід найкраще зі шкіркою. Саме вона містить гінгерол – речовину, яка покращує настрій і знімає втому.

Щоб приготувати чай залийте натертий імбир гарячою водою та залишіть напій на 10 хвилин. Щоб вам не заважав перетертий імбир – процідіть напій. А для насиченішого смаку – додайте в чай ложку меду або кориці.

Смузі з мигдального молока

Мигдальне молоко допомагає знімати втому та боротися зі слабкістю. А додаткові інгредієнти, наповнені вітамінами та поживними речовинами, забезпечать відчуття ситості на першу половину дня.

Змішайте мигдальне молоко, авокадо, лісовий горіх та лимон в блендері, щоб отримати однорідний низькокалорійний напій.

Чай з женьшеню



Чай з женьшеню / Фото iStock

Підвищити загальний тонус допоможе корінь женьшеню, який може заварюватися як самостійний напій або додаватися у звичайний чай. До складу женьшеню входять активні речовини, які допомагають виробляти гормони, які активізують клітини головного мозку. Якщо регулярно вживати такий чай, то можна подолати хронічну втому.

Напій з вівса

Овес покращує розумову діяльність людини, а також насичує організм клітковиною і вуглеводами, які збільшують запаси енергії.

Зробити підбадьорливий напій просто: збийте в блендері дві столові ложки вівсяних пластівців і один стакан мигдального молока. Для насиченішого смаку додайте мед.