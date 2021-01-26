Щоб вранці прокинулися не тільки ви, але і ваш мозок, спробуйте прислухатися до цих простих порад. Кожна з них направлена на активізацію когнітивних функцій та уваги.

Джерело: Корисно 24

Якщо, прокинувшися, ви відчуваєте втому, а ваш мозок абсолютно не реагує на зовнішні подразники, спробуйте зайнятися спортом, зробити щось своїми руками або пройти гру на логіку.

Читайте також: 5 неочевидних ознак, що вам не вистачає сну

Ви могли чути, що мозок "вмикається" лише через 2 години після пробудження. Тож, якщо ви готуєтеся до важливої ділової зустрічі, вам потрібно прокинутися завчасно. Якщо точно – хоча б за 2 години до того, як ви зайдете в офіс. Але якщо ви проведете цей час пасивно та малорухливо, це мало чим відрізнятиметься від сну.

Досягти необхідних результатів допоможуть ці 5 порад.

Читайте вголос



Читання покращує сприйняття / Фото Pexels

Читання вголос допомагає задіяти не тільки очі й мовний апарат, але й роботу зі сприйняттям, обробкою та відтворенням інформації. Щоб читати вголос та не втрачати суть прочитаного потрібна особлива концентрація.

Постійне читання вголос буде особливо корисно тим, хто, прокинувшися, не має співрозмовників. Такий спосіб прокинутися добре впливатиме і на швидкість зорового сприйняття інформації, і на слух, і на тренування дикції чи способу чітко сформувати свою думку.

Займіться спортом

Кілька асан з йоги або ранкова гімнастика – це те, що не лиш покращує тілесне здоров'я, але й активізує роботу мозку. Дослідження підтверджують, що регулярні фізичні навантаження здатні змінити хімію мозку і вивільнити важливі нейротрансмітери, які необхідні для підтримки когнітивної функції.

Зробіть щось своїми руками



Догляд за рослинами допомагає прокинутися / Фото Pexels

Готування або догляд за рослинами – це ефективна ранкова розминка. Виконуючи будь-яку роботу, ми задіюємо фізичну активність, приймаємо рішення та проявляємо турботу. Окрім цього – це творчий процес, який допомагає нам налаштуватися на креатив.

Вмикайте музику

Науці відомий "ефект Моцарта", який базується на теорії, згідно з якою прослуховування творів композитора, може тимчасово підвищити бали в одній з частин тесту IQ. Окрім цього, дослідження фахівців з Університету штату Іллінойс показало, що прослуховування музики підвищує продуктивність праці мінімум на 6%. Тому ввімкнути класичну музику перед напруженим робочим днем – завжди хороша ідея.

Читайте також: Робимо ранок добрим: 5 порад для бадьорого початку дня

Зіграйте в логічну гру

Щоб підтримувати та розвивати когнітивні здібності мозку, слід давати йому постійне навантаження. Головоломки, ігри на увагу та тести з яких ви дізнаєтеся нову інформацію – найпростіший спосіб активізувати свій мозок. Розробники мобільних додатків пропонують велику кількість ігор на тренування пам'яті чи уваги. Тож замість того, щоб прокидатися разом з новинами з соцмереж, розпочніть день з корисної інформації!