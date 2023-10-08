Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я Олег Швець розповів, що в помірних кількостях родзинки є конкурентами кондитерським виробам.

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За його словами, висушені ягоди допомагають кращому травленню, запобігають запорам, сприяють підвищенню рівня заліза та збереженню міцності кісток, зниженню ризику раку та серцевих захворювань.

Яка поживна цінність родзинок

У родзинках не міститься жиру та холестерину, втім вони наповнені антиоксидантами, мінералами і є чудовим джерелом клітковини.

Цукор і калорії

Родзинки є доволі калорійними, тому треба стежити за тим, скільки ви вживаєте їх за день. Бажано обмежити себе двома столовими ложками. Родзинки є корисними для спортсменів, оскільки є швидким джерелом необхідних вуглеводів.

Клітковина

Клітковина сприяє кращому травленню, допомагає довше залишатися ситими, оскільки уповільнює спорожнення шлунку.

Залізо

Родзинки є хорошим джерелом заліза. Залізо важливе для утворення еритроцитів і допомагає їм переносити кисень до клітин тіла.



Родзинки є корисними / Фото Pexels

Кальцій і бор

Кальцій необхідний для здорових і міцних кісток. Корисно вживати родзинки жінкам у менопаузі. Кальцій допомагає запобігти розвитку остеопорозу, що характеризується втратою кісткової маси, яке зазвичай відбувається з віком.

Бор, який міститься в родзинках взаємодіє з вітаміном D і кальцієм та зберегає кістки та суглоби здоровими.

Антимікробні сполуки

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я Олег Швець зазначає, що у дослідженні 2009 року виявили, що родзинки містять фітохімічні речовини, що сприяють здоров’ю зубів і ясен. Вони знешкоджують бактерії у ротовій порожнині, які призводять до карієсу.