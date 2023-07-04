Ці вправи покращують настрій: 5 розтяжок, які знімлять стрес в кінці дня

Часто робочі процеси та особисті справи доводять нас до стресового стану. Щоб його уникнути, варто зробити в кінці дня всього 5 розтяжок, які покращать ваше самопочуття.

Завдяки розтяжці ви побачите, як за лічені хвилини почнете себе набагато краще почувати. Розтяжка не лише допомагає зняти біль в м’язах і суглобах, але є чудовим способом розслабитися і заспокоїтися.

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Як розтяжка бореться зі стресом

Одним із найважливіших компонентів розтяжки є дихання. Глибоко дихаючи під час розтяжки, ви впливаєте на парасимпатичну нервову систему, яка затримує частоту серцевих скорочень та знімає напругу в м’язах.

Бажано займатися розтяжкою кожного дня або кілька разів на тиждень. Тримайте розтяжку в одній позі 20-30 секунд, але припиняйте її робити, якщо вона доставить вам болю та дискомфорту.

Щоб розтягнути всі групи м’язів та сухожиль, а також плечі, груди, шию, тулуб, поперек, стегна, ноги та кісточки, вам знадобиться 10 хвилин.

Робіть розтяжку в будь-який час доби. Для початку розігрійте м'язи за допомогою вправ, короткої прогулянки або теплої ванни чи душу.

Розтяжка колін до грудей

Ця розтяжка знімає напругу з нижньої частини спини та стегон.

Лягніть на спину, зігнувши коліна.Утримуючи руки за стегнами або трохи нижче колінних чашок, повільно підтягніть обидва коліна до грудей. Затримайтеся на 20-30 секунд.

Спробуйте похитувати стегнами з боку на бік, щоб масажувати нижню частину спини. Повторіть цю розтяжку двічі або тричі.



Ці розтяжки знімлять стрес в кінці дня / Фото з Prevention

Поза дитини

Ця розтяжка розслаблює нижню частину спини, руки та плечі.

Встаньте на руки та коліна, поклавши руки прямо під плечі, а коліна під стегна. Витягніть руки перед собою, поклавши долоні на підлогу. Повільно відведіть стегна назад до п'ят, опустивши голову і груди вниз, а руки витягніть уперед. Затримайтеся на 20-30 секунд.



Ці розтяжки знімлять стрес в кінці дня / Фото з Prevention

Обертання нижньої частини тулуба

Ця розтяжка витягує та обертає хребет, а також розтягує нижню частину спини та стегна.

Почніть лежати на спині зі зігнутими колінами та руками в один бік. Утримуючи верхню частину спини та плечі на підлозі, повільно дозвольте колінам повністю зміститися вправо, поки не відчуєте легке скручування та розтягування в нижній частині спини. Тримати коліна разом, поки ви це робите.

Через кілька секунд підніміть коліна і дайте їм впасти на ліву сторону. Акуратно продовжуйте розгойдуватися з боку на бік. Повторіть по 5 поворотів у кожну сторону.



Ці розтяжки знімлять стрес в кінці дня / Фото з Prevention

Розтяжка грудних м’язів лежачи

Ця вправа розслаблює грудні м'язи, допомагає вирівняти плечі та спину.

Лежачи на килимку, тримайте коліна зігнутими і ступні на землі, ляжте на пінопластовий валик так, щоб валик знаходився на одній лінії з потилицею і куприком.

З'єднайте долоні перед грудьми. Повільно розведіть руки в сторони, як буква "Т", дозволяючи кистям впасти на землю. Затримайтеся на 3 секунди, потім повторіть 3 рази.



Ці розтяжки знімлять стрес в кінці дня / Фото з Prevention

Кіт-верблюд

Цей рух розтягує шийний відділ хребта до куприка.

Руки і коліна опустіть на підлогу. На вдиху вигніть спину, опустивши пупок до підлоги, подивіться вгору до стелі і затримайтеся.

Видихніть, округляючи спину до стелі, як кішка, опустіть голову і опустіть плечі.

М'яко та повільно переміщайтеся між цими двома позиціями протягом 5-8 повторень.



Ці розтяжки знімлять стрес в кінці дня / Фото з Prevention