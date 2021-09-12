4 признака того, что в вашей постели живут клопы

Клопы живут в матрасах и питаются кровью человека. Они настолько маленькие, что иногда можно не догадываться, что они делят с вами постель.

Однако есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что рядом с вами живут клопы. И если вы обнаружите их у себя, вам нужно немедленно принять меры, чтобы избавиться от этих нежелательных гостей.

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4 признака, что в вашей постели завелись клопы

Первые признаки появляются на вашей коже, ведь укусы клопов провоцируют маленькие покраснения на теле . У некоторых людей это может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда и отека.

. У некоторых людей это может вызвать аллергическую реакцию в виде зуда и отека. Другими свидетельствами наличия маленьких жучков в вашей постели являются крошечные белые яйца в щелях матраса или маленькие черные пятна, которые на самом деле могут быть калом насекомых.

в щелях матраса или маленькие черные пятна, которые на самом деле могут быть калом насекомых. Также вы можете заметить кровяные пятна на ваших простынях. Они появляются тогда, когда во сне вы давите клопов.

Они появляются тогда, когда во сне вы давите клопов. Кроме того, в спальне может появиться неприятный затхлый запах.

Как избавиться от постельных клопов

Иногда избавиться от заражения может быть крайне трудно, поэтому лучшим вариантом станет профессиональная помощь. Дело в том, что попав в дом постельные клопы довольно быстро распространяются из комнаты в комнату. И если ждать слишком долго, то они могут полностью захватить ваш дом. Поэтому если вы подозреваете, что ваш дом инфицирован ими, действовать нужно быстро. Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от инвазии:

Конечно, лучше всего завернуть в мусорные мешки все постельное белье вместе с одеялом и подушками, и выбросить все это из дома. То же самое сделать и с матрасом. Однако также можно поступить менее радикально и постирать все при температуре не ниже 60 градусов. А матрас надо тщательно пропылесосить. То же самое сделать с ковром под кроватью, если такой есть. После этого все содержимое мешка пылесоса нужно вынести наружу и выбросить.

Поскольку около трети постельных клопов живут в самой постели и изголовье, важно также тщательно очистить все это. Кроме того, нужно везде протереть хорошим пестицидом, чтобы избавиться от яиц.

Как предотвратить заражение клопами

Регулярно осматривайте матрас и кровать на наличие признаков заражения.

Избегайте покупки матрасов б/у и внимательно осматриваете подержанную мебель, прежде чем приносить ее в свой дом.

Поскольку клопов привлекает грязь, держите свою спальню аккуратной и убирайте беспорядок, чтобы уменьшить количество мест, где они могут спрятаться.

Как лечить укусы клопов