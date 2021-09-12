4 ознаки того, що у вашому ліжку живуть клопи

Клопи живуть у матрацах і харчуються кров’ю людини. Вони настільки маленькі, що іноді можна не здогадуватися у вони ділять з вами ліжко.

Однак є певні ознаки, які свідчать про те, що поряд з вами живуть клопи. І якщо ви виявите їх у себе, вам потрібно негайно вжити заходів, щоб позбутися цих небажаних гостей.

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4 ознаки, що у вашому ліжку завелися клопи

Перші ознаки з’являються на вашій шкірі, адже укуси клопів провокують маленькі почервоніння на тілі . У деяких людей це може викликати алергічну реакцію у вигляді свербіння та набряку.

. У деяких людей це може викликати алергічну реакцію у вигляді свербіння та набряку. Іншими свідченнями наявності маленьких жучків у вашому ліжку є крихітні білі яйця у щілинах матраца або маленькі чорні плями, які насправді можуть бути калом комах.

або маленькі чорні плями, які насправді можуть бути калом комах. Також ви можете помітити кров’яні плями на ваших простирадлах . Вони з’являються тоді, коли уві сні ви придушуєте клопів.

. Вони з’являються тоді, коли уві сні ви придушуєте клопів. Крім того, у спальні може з’явитися неприємний затхлий запах.

Як позбутися постільних клопів

Інколи позбутися зараження може бути вкрай важко, тому найкращим варіантом стане професійна допомога. Річ у тім, що потрапивши у будинок, постільні клопи досить швидко поширююся з кімнати в кімнату. І якщо чекати занадто довго, то вони можуть повністю забруднити ваш будинок. Тому якщо ви підозрюєте, що ваша оселя інфікована ними, діяти потрібно швидко. Ось що потрібно зробити, щоб позбутися від інвазії:

Звичайно, найкраще загорнути у сміттєві мішки усю постільну білизну разом з ковдрою і подушками, та викинути усе це з дому. Те саме зробити і з матрацом. Однак також можна поступити менш радикально і випрати усе при температурі не нижче 60 градусів. Натомість матрац треба ретельно пропилососити. Те саме зробити із килимом під ліжком, якщо такий є. Після цього весь вміст мішка порохотяга треба винести на зовні та викинути.

Оскільки приблизно третина постільних клопів живуть у самому ліжку та його узголів’ї, важливо також ретельно очистити це все. Крім того, потрібно скрізь протерти хорошим пестицидом, щоб позбутися яєць.

Як запобігти зараженню клопами

Регулярно оглядайте матрац і ліжко на наявність ознак зараження.

Уникайте покупки матраців б/у та уважно оглядаєте вживані меблі, перш ніж приносити їх у свій будинок.

Оскільки клопів приваблює бруд, тримайте свою спальню охайною та прибирайте безлад, щоб зменшити кількість місць, де вони можуть сховатися.

Як лікувати укуси клопів