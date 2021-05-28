70 000 мыслей ежедневно: интересные факты о мозге и эмоциональном интеллекте

Мозг – самый загадочный орган, который управляет каждой клеточкой нашего тела. Без него в организме не произойдет ни один процесс, начиная от потребления пищи и заканчивая способностью понимать и чувствовать.
С помощью эмоционального интеллекта (EQ) мы справляемся с нашими эмоциями, а также с теми, кто нас окружает. Давайте узнаем об этом больше.
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Интересные факты о мозге
- Мозг – это самый сложный орган нашего организма, который содержит примерно 86 миллиардов нейронных клеток. Почти столько же есть звезд на небе.
- Его объем увеличивается, когда мы учимся, так же как мышцы, когда мы тренируемся.
- Вес мозга составляет всего 2% от массы нашего тела и при этом он потребляет 20 – 25 % его энергии, а в стрессе еще больше.
- Мозг принимает решение за 200 миллисекунд еще до того, как мы это осознаем.
- По подсчетам ученых, ежедневно в нашей голове возникает примерно 70 000 мыслей.
- Во время сна мозг отправляет в долговременную память важные для нас воспоминания.
- Когда мы вспоминаем, то на самом деле помним не событие, а свое последнее воспоминание о нем.
- Чем больше человек учится, тем меньше вероятность заболеваний мозга.
- Принцип Use-it-or-lose-it (используй или теряй) лучше всего описывает как мы учимся – мы запоминаем то, что регулярно повторяем.
- Наш мозг нейропластичен, а это значит, что новый опыт изменяет его строение, то есть, фактически, мы меняемся благодаря нашему познанию.
Мозг и эмоциональный интеллект / Фото osvita.in
Интересные факты о EQ
- В отличие от IQ, который достигает своего пика в 25 лет, EQ развивается всю жизнь.
- Эмоции – это также информация и от нас зависит, умеем ли мы ею пользоваться.
- Мозгу требуется 6 секунд для того, чтобы прошла первая сильнейшая волна эмоций.
- Унять сильные эмоции поможет их простое называние.
- В стрессе наш IQ снижается примерно на 33 пункта.
- Успех лишь на 20% зависит от IQ и на 70% – от развитого EQ.
- Вредным является не острый, а хронический стресс.
- Рациональная и эмоциональная системы мозга работают по принципу противофазы.
- Наши эмоции постоянно влияют на окружающих через наши жесты, мимику и голос.
- Зеркальная система мозга, отвечающая за эмпатию, моментально улавливает эмоции других людей.