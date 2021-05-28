70 000 мыслей ежедневно: интересные факты о мозге и эмоциональном интеллекте

28 мая 2021 , 03:20
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Источник:

Фейсбук Марьяны Франко

Мозг – самый загадочный орган, который управляет каждой клеточкой нашего тела. Без него в организме не произойдет ни один процесс, начиная от потребления пищи и заканчивая способностью понимать и чувствовать.

С помощью эмоционального интеллекта (EQ) мы справляемся с нашими эмоциями, а также с теми, кто нас окружает. Давайте узнаем об этом больше.

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Интересные факты о мозге

  • Мозг – это самый сложный орган нашего организма, который содержит примерно 86 миллиардов нейронных клеток. Почти столько же есть звезд на небе.
  • Его объем увеличивается, когда мы учимся, так же как мышцы, когда мы тренируемся.
  • Вес мозга составляет всего 2% от массы нашего тела и при этом он потребляет 20 – 25 % его энергии, а в стрессе еще больше.
  • Мозг принимает решение за 200 миллисекунд еще до того, как мы это осознаем.
  • По подсчетам ученых, ежедневно в нашей голове возникает примерно 70 000 мыслей.
  • Во время сна мозг отправляет в долговременную память важные для нас воспоминания.
  • Когда мы вспоминаем, то на самом деле помним не событие, а свое последнее воспоминание о нем.
  • Чем больше человек учится, тем меньше вероятность заболеваний мозга.
  • Принцип Use-it-or-lose-it (используй или теряй) лучше всего описывает как мы учимся – мы запоминаем то, что регулярно повторяем.
  • Наш мозг нейропластичен, а это значит, что новый опыт изменяет его строение, то есть, фактически, мы меняемся благодаря нашему познанию.

Мозг и эмоциональный интеллект / Фото osvita.in

Интересные факты о EQ

  • В отличие от IQ, который достигает своего пика в 25 лет, EQ развивается всю жизнь.
  • Эмоции – это также информация и от нас зависит, умеем ли мы ею пользоваться.
  • Мозгу требуется 6 секунд для того, чтобы прошла первая сильнейшая волна эмоций.
  • Унять сильные эмоции поможет их простое называние.
  • В стрессе наш IQ снижается примерно на 33 пункта.
  • Успех лишь на 20% зависит от IQ и на 70% – от развитого EQ.
  • Вредным является не острый, а хронический стресс.
  • Рациональная и эмоциональная системы мозга работают по принципу противофазы.
  • Наши эмоции постоянно влияют на окружающих через наши жесты, мимику и голос.
  • Зеркальная система мозга, отвечающая за эмпатию, моментально улавливает эмоции других людей.
Автор: Іванна Кутнів