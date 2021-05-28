70 000 думок щодня: цікаві факти про мозок та емоційний інтелект

Мозок – найзагадковіший орган, який керує кожною клітинкою нашого тіла. Без нього в організмі не відбудеться жодний процес, починаючи від споживання їжі та закінчуючи здатністю розуміти і відчувати.
За допомогою емоційного інтелекту (EQ) ми даємо собі раду з нашими емоціями, а також тих, хто нас оточує. Давайте дізнаємося про це більше.
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Цікаві факти про мозок
- Мозок – це найскладніший орган нашого організму, який містить приблизно 86 мільярдів нейронних клітин. Майже стільки ж є зірок на небі.
- Його об'єм збільшується, коли ми вчимося, так само як м’язи, коли ми тренуємося.
- Вага мозку складає всього 2% від маси нашого тіла і при цьому він споживає 20 – 25 % його енергії, а в стресі ще більше.
- Мозок приймає рішення за 200 мілісекунд ще до того, як ми це усвідомимо.
- За підрахунками вчених, щодня у нашій голові виникає приблизно 70 000 думок.
- Під час сну мозок відправляє у довготривалу пам’ять важливі для нас спогади.
- Коли ми згадуємо, то насправді пам’ятаємо не подію, а свій останній спогад про неї.
- Чим більше людина вчиться, тим є менша вірогідність захворювань мозку.
- Принцип Use-it-or-lose-it (використовуй або втрачай) найкраще описує як ми вчимося – ми запам’ятовуємо те, що регулярно повторюємо.
- Наш мозок є нейропластичним, а це означає, що новий досвід змінює його будову, тобто, фактично, ми змінюємося завдяки нашому пізнанню.
Мозок і емоційний інтелект / Фото osvita.in
Цікаві факти про EQ
- На відміну від IQ, який досягає свого піку в 25 років, EQ розвивається все життя.
- Емоції – це також інформація і від нас залежить чи вміємо ми нею користуватися.
- Мозку потрібно 6 секунд для того, щоб пройшла перша найсильніша хвиля емоцій.
- Вгамувати сильні емоції допоможе їх просте називання.
- В стресі наш IQ знижується приблизно на 33 пункти.
- Успіх лише на 20% залежить від IQ і на 70% – від розвиненого EQ.
- Шкідливим є не гострий, а хронічний стрес.
- Раціональна та емоційна системи мозку працюють за принципом протифази.
- Наші емоції постійно впливають на оточуючих через наші жести, міміку і голос.
- Дзеркальна система мозку, яка відповідає за емпатію, моментально вловлює емоції інших людей.