Авокадо полезно не для всех: кому нельзя есть
Авокадо неспроста стало очень популярным за последние 2 – 3 года. Благодаря ему человеческий организм может извлечь немало пользы.
Авокадо поможет людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта, хорошо повлияет на нервную систему, уменьшит чувство усталости и сонливости, а также улучшит общее состояние организма. Хотя эту пользу получат не все. 24 канал рассказываем, кому же не повезло.
К слову Кому категорически нельзя употреблять яйца: будьте осторожны
Кому не нужно есть авокадо
Прежде всего, нужно соблюдать осторожность, если до этого вы никогда не употребляли этот фрукт, и медленно вводить его в свой рацион, ведь не знать, как ваш организм отреагирует на большое количество жиров и специфический состав.
Следует избегать кожуры и косточки, ведь они достаточно токсичны. Категорически нельзя употреблять авокадо людям с болезнями печени и желудочно-кишечного тракта. Осторожными следует быть женщинам, которые кормят грудью, и больным диабетом.
Авокадо подойдет не всем / Фото Pexels
Не надо давать зеленый фрукт детям, ведь он достаточно тяжел для пищеварения. Это может вызвать проблемы с желудком, расстройство, тошноту и даже боли в животе. Не стоит забывать и об индивидуальной непереносимости.
Авокадо не порадует белком и некоторыми минералами, которые обязательно должны быть в рационе. Обязательно сочетайте его с другими продуктами. Есть немало омега-3 кислот, которые при отдельных генетических особенностях могут препятствовать усвоению холестерина в организме.