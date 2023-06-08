Обязательно добавить этот продукт в правильный рацион рекомендует ВОЗ, ведь только в яичном белке содержится оптимальный для организма аминокислотный состав. Некоторым все же следует опасаться этого дешевого и популярного продукта, предупреждает 24 канал.

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Кому нельзя есть яйца

В составе яиц вы найдете целый комплекс витаминов А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а также кальций, железо, биотин, холин, способствующий обмену жиров, улучшает память, и лецитин, который необходим для поддержания нервной и мозговой ткани.

Злоупотреблять этим продуктом не стоит: тем, кто не занимается регулярно спортом, рекомендуется употреблять до 6 яиц в неделю, максимальная дневная норма составляет 2 – 3 штуки. Спортсменам можно увеличить как суточную, так и недельную дозировку: максимум 6 штук в сутки. Есть и те, кому совсем не желательно есть яйца.

Если у вас плохие показатели холестерина

Тем, у кого показатели холестерина повышены, употребление яиц следует избегать. Если порадовать себя продуктом ну очень хочется, рекомендуется есть только яичные желтки.

Аллергикам

Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, который может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья и жизни человека: анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции.



Остерегайтесь употребления яиц / Фото Pexels

Тем, у кого непереносимость продукта

Между аллергией и непереносимостью есть существенная разница: в первом случае организм реагирует выбросом значительного количества мощных химических веществ, что может иметь летальные последствия, во втором же вас будут беспокоить проблемы с пищеварительными системами, ведь ваше тело просто будет неспособно переварить и усвоить продукт. Следовательно, симптомами непереносимости являются:

тошнота;

вздутие живота;

боли в животе или спазмы;

диарея;

рвота;

расстройство пищеварения.

Диабетикам

Опасаться белкового продукта следует тем, кто страдает диабетом. Дело в том, что заболевание обычно сопровождается повреждением сосудов, поэтому существует риск возникновения атеросклероза, а яйца лишь увеличивают шансы на новые проблемы со здоровьем.

С болезнями ЖКТ

Минимизировать количество яиц в рационе следует при гастрите и болезнях ЖКТ, ведь продукт может спровоцировать рефлюкс и изжогу. Не будут полезны они и тем, у кого проблемы с печенью, поэтому на период обострения следует отказаться от яиц.