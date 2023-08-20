Один горячий напиток, который поможет вам сладко уснуть

По мнению экспертов, единственный лучший горячий напиток, который поможет быстро заснуть и снять напряжение – это ромашковый чай.

Часто попытки уснуть ночью довольно неприятны. Кроме того, бессонница вредит нашему здоровью. Выяснилось, что уснуть можно быстро и безболезненно, если перед сном выпить чашку ромашкового чая.

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Ромашковый чай

О расслабляющем чае из ромашки слышали все, но часто мы забываем о нем, хотя важно сделать употребление чая перед сном – полезной привычкой. Ромашковый чай подарит вам чувство покоя и поможет уснуть.

"Ромашковый чай – популярный напиток, способствующий спокойному сну из-за его успокаивающего действия", – отмечает диетология. Крутика Нанавати.



Ромашковый чай поможет уснуть / Фото из Википедии

Она отмечает, что этот травяной напиток содержит особый антиоксидант под названием апигенин, расслабляющий тело и мозг. Апигенин взаимодействует с определенными рецепторами мозга, вызывая чувство расслабления и уменьшая бессонницу.

Чтобы хорошо спать, заварите чашку ромашкового чая примерно за 1 час до сна. Добавьте еще к здоровой привычке перед сном медитацию и ограничьте использование гаджетов. И хотя ромашковый чай не может решить все ваши проблемы со сном и не является панацеей от бессонницы, он может помочь вам расслабиться перед сном.