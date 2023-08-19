Кофеин вызывает привыкание и иногда может привести к побочным эффектам, даже если вы пьете кофе в безопасных для себя дозах. Именно привычка кофеина и постоянное употребление кофе может вызвать немало негативных симптомов.

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Приступ тревоги

Чрезмерное потребление кофеина может привести к беспокойству. Исследования, проводимые среди детей средней школы, показали, что высокое потребление кофеина может быть связано с чувством тревоги и стресса.

Человек с тревогой испытывает перепады настроения, нервозности и беспокойства даже в нормальных условиях. Кофеин ухудшает такие состояния

Расстройство желудка

Кислоты, присутствующие в кофеине, стимулируют желудок вырабатывать больше кислоты. Слишком много кофеина может привести к проблемам с пищеварением и желудочным расстройством, таким как тошнота, судороги, диарея и вздутие живота.

Бессонница

Бессонница очень часто встречается среди людей, которые выпили кофе перед сном. Кофеин не дает нам заснуть, ведь вызывает у нашего организма бодрость и дает энергию.



Кофе перед сном может привести к бессоннице / Фото с Pexels

Повышение давления

Людям с гипертонией следует осторожно относиться к количеству кофеина, которое они потребляют каждый день. Известно, что кофеин повышает кровяное давление.

Проблемы с менструальным циклом

Чрезмерное потребление кофеина может нарушить ваш менструальный цикл. Это может повлечь задержку менструации, чрезмерные выделения и длительные судороги.

Прыщи

Большое количество чашек кофе в день также может вызвать прыщи. Кофеин повышает уровень стресса в организме, повышая уровень гормонов стресса, являющийся одной из основных причин сыпи.