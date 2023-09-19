Рассадник бактерий в подарок: почему нельзя долго пользоваться одной зубной щеткой

Вы должны запомнить, что бритвы, кухонные губки и зубную щетку вы должны менять регулярно – каждые три-четыре месяца.

Доктор медицинских наук Тимоти Яфолла говорит, что изношенные зубные щетки становятся жесткими и острыми. Их щетинки со временем могут лишь вредить деснам и зубам.

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Исследования показывают, что изношенные зубные щетки с раздвинутой или затупленной щетиной менее эффективны при удалении зубного налета и предотвращении рецессии десен, чем новые зубные щетки,

– отметил Тимоти Яфолла.

Старая зубная щетка не очищает ваши зубы, а это может быть плохо для ваших десен. Это касается и электронной зубной щетки. Рассказываем, почему вам нужно менять зубную щетку каждые три месяца.

Здоровье ваших зубов и десен может пострадать

Чистка зубов предотвращает заболевания десен, избавляя их от налета, образующегося вокруг линии десен.

Если отложения зубного налета регулярно не разрушаются, они могут поглощать минералы из слюны и образовывать твердое вещество, называемое зубным камнем, которое невозможно удалить с помощью щетки или зубной нити,

– рассказал врач Яфолла.

Хроническое воспаление, вызванное отложениями зубного камня на линии десен или под ней, приводит к заболеванию пародонта.

"Заметно изношенная щетка менее эффективна при удалении зубного налета, особенно ниже линии десен. Изношенная щетина может вызвать раздражение тканей десен и привести к их чувствительности или рецессии", - отметил доктор медицинских наук.

Старая зубная щетка – питомник бактерий

Чем старее ваша зубная щетка, тем больше микробов она содержит. Исследование, проведенное в августе 2015 года в Журнале естественных наук, биологии и медицины", показало, что зубные щетки трехмесячной давности имели сильное бактериальное загрязнение по сравнению со щетками, которые использовались всего один месяц.