Розсадник бактерій у подарунок: чому не можна довго користуватися однією зубною щіткою

Ви повинні запам’ятати, що бритви, кухонні губки та зубну щітку ви повинні змінювати регулярно – кожних три-чотири місяці.

Доктор медичних наук Тімоті Яфолла каже, що зношені зубні щітки стають жорсткими та гострими. Їхні щетинки з часом можуть лише шкодити яснам і зубам.

До теми Перестаньте це робити: що буде, якщо самостійно видалити зубний камінь

Дослідження показують, що зношені зубні щітки з розсунутою або затупленою щетиною менш ефективні при видаленні зубного нальоту та запобіганні рецесії ясен, ніж нові зубні щітки,

– зазначив Тімоті Яфолла.

Стара зубна щітка не очищає ваші зуби, а це може бути погано для ваших ясен. Це стосується і електричної зубної щітки. Розповідаємо, чому вам треба міняти зубну щітку кожних три місяці.

Здоров'я ваших зубів та ясен може постраждати

Чищення зубів запобігає захворюванням ясен, позбавляючи їх від нальоту, що утворюється навколо лінії ясен.

Якщо відкладення зубного нальоту регулярно не руйнуються, вони можуть поглинати мінерали зі слини та утворювати тверду речовину, яку називають зубним каменем, яку неможливо видалити за допомогою щітки або зубної нитки,

– розповідв лікар Яфолла.

Хронічне запалення, викликане відкладеннями зубного каменю на лінії ясен або під нею, призводить до захворювання пародонту.

"Помітно зношена щітка менш ефективна при видаленні зубного нальоту, особливо нижче лінії ясен. Зношена щетина може спричинити подразнення тканин ясен і призвести до їх чутливості або рецесії", – зазначив доктор медичних наук.

Стара зубна щітка – розсадник бактерій

Чим старіша ваша зубна щітка, тим більше мікробів вона містить. Дослідження, проведене у серпні 2015 року в "Журналі природничих наук, біології та медицини", показало, що зубні щітки тримісячної давності мали сильне бактеріальне забруднення, порівняно із щітками, які використовувалися лише один місяць.