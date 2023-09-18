Если вы понимаете, что следующий визит к стоматологу произойдет не скоро, а вы заметили зубной камень и хотите с ним справиться в домашних условиях, то в ответ от всех стоматологов вы чувствуете категорический запрет заниматься этим самостоятельно.

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Стоматолог из Сан-Диего Ками Хосс говорит, что налет, липкая пленка, образующаяся на зубах из остатков пищи и слюны, легко удаляются с помощью щетки и нити. А вот зубной камень – белые пятна, которые образуются, когда налет затвердевает со временем – практически невозможно удалить в домашних условиях.

Врач отмечает, что удаление зубного камня без помощи стоматолога может привести к травмам или повреждению зубов.

Удалить зубной камень в домашних условиях хоть и сложно, впрочем, возможно, но вы создадите себе множество проблем.

Доктор медицинских наук Гарольд Кац говорит, что стоматологи пользуются острыми металлическими зубочистками, счищающими зубной камин с зубов, особенно вокруг десен. А в домашних условиях вы нанесете себе только вред.



Не удаляйте зубной камень дома / Фото Live Strong

Ваша небольшая ошибка может проткнуть ткань десен, от чего они начнут кровоточить. Если вы не стерилизовали свой инструмент, в нем могут быть бактерии, которые также могут вызвать инфицирование.

Более того, попытка соскоблить зубной камень с зубов потенциально может привести к соскабливанию эмали – защитного наружного покрытия зуба. Эмаль защищает зубы от кариеса, инфекций и чувствительности к горячему, холодному и сладкому. Как только он исчезнет, он больше не вырастет,

– отмечает стоматолог Ками Хосс.

Фактически исцарапанная эмаль склонна накапливать больше зубного налета, который может превратиться в еще больший зубной камень.

Чтобы предусмотреть зубной камень на зубах, соблюдайте гигиену полости рта. Не забывайте чистить зубы дважды в день.

"Всегда используйте щетку с мягкой щетиной, а не средней или жесткой. Более жесткая щетина может разрушить ткань на линии десен, делая зубы чувствительными", - отметил стоматолог Ками Хосс.

Используйте электронную зубную щетку, поскольку она лучше отчищает зубной налет, чем ручная. Используйте дважды в день зубную нить и не забывайте о полоскании рта.