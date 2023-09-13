Мойте духовку почаще: вот почему это так важно делать

Кухонной плитой мы пользуемся каждый день, поэтому соответственно через еду она чуть ли не каждый день загрязняется. Просто вытереть плитку тряпкой – недостаточно.

Видимо, вы об этом даже не догадывались, но если длительный период не мыть духовку, то могут случиться немало неприятных моментов.

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Это пожарная опасность

"Масло – это топливо, поэтому, если вы пролили масло в духовку, при неосторожных обстоятельствах оно может вызвать пожар", – отмечает Филипп Тьерно, доктор медицинских наук, профессор микробиологии и патологии в NYU Langone Health.

Согласно исследованием, приготовление пищи является основной причиной домашних пожаров и травм. Однако по сравнению с другими домашними кухонными приборами духовки имеют самый низкий уровень риска.

Ваша кухня может иметь "дымную накипь"

"По мере того, как жир скапливается в духовке, вокруг образуется дым", – говорит Тьерно. Когда духовка нагревается, вырываются клубы дыма и именно поэтому ее нужно обязательно чистить.



Чаще мойте духовку / Фото LiveStrong

Ваша еда может быть невкусной

Если вкус вашей еды испортился возможно, причина именно в грязной духовке. Если вы готовите пирог в духовке, покрытой жирным слоем, это повлияет на вкус. Филипп Тьернно отмечает, что пары от остатков жира и остатков старой пищи могут особенно проникать в выпечку и придавать ей неприятный вкус.

Как часто мыть духовку

Чистите духовку не реже одного раза в три месяца. Газовую плитку на поверхности вытирайте каждый день. Об микробах можете не переживать, ведь высокая температура духовки уничтожает их. Важно лишь убрать остатки жира и неприятный запах.