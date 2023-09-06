5 вещей, которые вы не должны делать во время визита к гинекологу

Ежегодный обзор у гинеколога – это то, что поможет вам быть в курсе своего здоровья. Но существует несколько распространенных ошибок, которые многие женщины допускают во время визита к врачу.

Если перед походом к гинекологу озабочены тем, что можете совершить несколько неочевидных ошибок, эти советы от врачей помогут исправить ситуацию.

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Ложь о своей сексуальной истории

Некоторые темы могут показаться вам табу, и сексуальная жизнь может быть одной из них. Однако помните, что обсуждение вашей половой жизни с гинекологом – совсем другая история.

Прежде всего, врачу нужно будет знать обо всех потенциальных инфекциях, с которыми вы могли столкнуться, в частности о передаваемых половым путем.

Вы можете предположить, что такая личная информация не имеет значения во время вашего обследования или вы можете испытывать смущение, но это может изменить то, как работает ваша команда по уходу, особенно если вы беременны, – рассказала акушер-гинеколог Сюзанна Бовоне.

Чувство смущения за свое тело

В обществе существует сильное давление относительно того, как должны выглядеть женщины, однако вы должны отвергнуть неуверенность перед своим врачом.

Независимо от того, не брели ли вы ноги, недавно не делали восковую эпиляцию или боитесь своего запаха, пожалуйста, знайте, что ваш гинеколог сосредоточен лишь на том, чтобы убедиться, что вы здоровы,

– поделилась гинеколог Кейт Уайт.

Другие гинекологи также соглашаются с тем, что даже не обращают внимание на то, побрит ваше тело и как вы пахнете.

Выдумки об употреблении алкголя или сигарет

Гинеколог может попросить вас быть искренними относительно того, употребляете ли вы алкоголь, сигареты или наркотические вещества и хуже всего, что вы можете сделать, так это соврать своему врачу, ведь это может повлиять на ваше лечение.

Впрочем, исследования показывают, что примерно 20% пациентов в США врут своим врачам по поводу употребления алкоголя. Врачи не будут вас ругать, но хотят помочь, однако ложь может только усложнить их работу.



Не стоит врать врачу о курении и алкоголе / Фото Pexels

Вспоминайте обо всех лекарствах, которые принимаете

Если у вас есть что обсудить во время визита к гинекологу, вы можете забыть упомянуть о том, чтобы упомянуть о лекарствах, которые вы употребляете. Впрочем, следует учитывать и рецептурные, и безрецептурные лекарства, ведь они влияют на ваше лечение, если так необходимо.

К примеру, из-за лекарства у вас могут возникнуть побочные эффекты, или вам пропишут другие препараты, которые начнут взаимодействовать друг с другом.

Не делайте обследований, которых не хотите

Обзор гинеколога может быть достаточно неудобным и включать процедуры, которые могут быть неприятны. Так что если вы не готовы к ним, вы можете отказаться.

Гинекологи проводят столько обследований, что иногда забываем, что они являются причиной стресса или даже травмы для некоторых людей. Вы должны смело отклонять любой экзамен, которого вы действительно не хотите,

– рассказала врач Уайт.

Впрочем, это не значит, что вам следует пропускать ваши обзоры.