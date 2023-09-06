5 речей, які ви не повинні робити на огляді у гінеколога

Щорічний огляд у гінеколога – це те, що допоможе вам бути в курсі свого здоров'я. Та існує кілька поширених помилок, яких чимало жінок припускаються під час візиту до лікаря.

Якщо перед походом до гінеколога переймаєтеся тим, що можете зробити кілька неочевидних помилок, ці поради від лікарів допоможуть виправити ситуацію.

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Брехня про свою сексуальну історію

Деякі теми можуть здатися вам табу, і сексуальне життя може бути однією з них. Проте пам'ятайте, що обговорення вашого статевого життя з гінекологом – зовсім інша історія.

Перш за все, лікарю потрібно буде знати про усі потенційні інфекції, з якими ви могли зіштовхнутися, зокрема про ті, що передаються статевим шляхом.

Ви можете припустити, що така особиста інформація не має значення під час вашого обстеження — або ви можете відчувати збентеження, — але це може змінити те, як працює ваша команда догляду, особливо якщо ви вагітні, – розповіла акушер-гінекологиня Сюзанна Бовоне.

Почуття збентеження за своє тіло

У суспільстві існує сильний тиск щодо того, як мають виглядати жінки, проте ви маєте відкинути невпевненість перед своїм лікарем.

Незалежно від того, чи ви не голили ноги, нещодавно не робили воскову епіляцію або боїтеся свого запаху, будь ласка, знайте, що ваш гінеколог зосереджений лише на тому, щоб переконатися, що ви здорові,

– поділилася гінекологиня Кейт Вайт.

Інші гінекологи також погоджуються з тим, що навіть не звертають увагу на те, чи поголене ваше тіло та як ви пахнете.

Вигадки про вживання алкоголю чи цигарок

Гінеколог може попросити вас бути щирими щодо того, чи вживаєте ви алкоголь, цигарки чи наркотичні речовини і найгірше, що ви можете зробити, так це збрехати своєму лікарю, адже це може вплинути на ваше лікування.

Втім, дослідження показують, що приблизно 20% пацієнтів у США брешуть своїм лікарям щодо вживання алкоголю. Лікарі не будуть вас лаяти, натомість хочуть допомогти, проте брехня може тільки ускладнити їхню роботу.



Не варто брехати лікарю про куріння та алкоголь / Фото Pexels

Згадуйте про всі ліки, які приймаєте

Якщо ви маєте що обговорити під час візиту до гінеколога, ви можете забути згадати про те, щоб згадати про ліки, які ви вживаєте. Втім, варто враховувати й рецептурні, й безрецептурні ліки, адже вони впливають на ваше лікування, якщо таке необхідне.

Наприклад, через ліки у вас можуть виникнути побічні ефекти, або вам пропишуть інші препарати, які почнуть взаємодіяти один з одним.

Не робіть обстежень, яких не хочете

Огляд у гінеколога може бути досить незручним та включати процедури, які вам можуть бути неприємні. Тож якщо ви не готові до них, ви можете відмовитися.

Гінекологи проводять стільки обстежень, що ми іноді забуваємо, що вони є причиною стресу чи навіть травми для деяких людей. Ви маєте сміливо відхиляти будь-який іспит, якого ви справді не хочете,

– розповіла лікарка Вайт.

Втім, це не означає, що вам варто пропускати ваші огляди.