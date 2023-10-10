Чего никогда нельзя делать во время бритья: ответ дерматолога

Часто бывает так, что мы куда торопимся и времени на то, чтобы полноценно принять душ нет. Тогда мы прибегаем к сухому бритью, впрочем оно довольно вредно.

Сертифицированный дерматолог, доктор медицинских наук Брюс Робинсон, объяснил, какие бывают побочные эффекты от сухого бритья

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Сухое бритье вредно для вашей кожи

Если вы бреете кожу без воды, крема или геля для бритья, это плохо влияет на вашу кожу, ведь такой метод лишь раздражает ее. Врач Брюс Робинсон советует влажное бритье, чтобы предотвратить порезы от бритвы.

Побочные эффекты от сухого бритья

Не стоит прибегать к сухому бритью людям с чувствительностью кожи, ведь это лишь еще больше раздразит ее.

Если не намочить волосы перед бритьем, то они не смогут смягчиться перед удалением. Без геля бритва не срезает волосы гладко, а это может привести к его врастанию.

Сухое бритье увеличивает риск пореза кожи, а это повысит заражение. Если у вас есть прыщ, то не стоит его брить, поскольку инфекция может распространиться дальше.