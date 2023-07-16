Чаще ешьте арбузы: ягода удивит невероятной пользой

В июле как раз начинается сезон арбузов, поэтому поспешите уже приобрести этот сладкий сочный продукт. Арбузы порадуют вас не только невероятным вкусом, но и целым рядом целебных свойств.

Большинство любящих арбузы людей даже не подозревают, что могут оздоровиться с помощью этой ягоды. Арбуз может оградить вас от диабета, рака и даже солнечных ожогов.

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Чем полезен арбуз

Вы могли и не подозревать, однако красный цвет арбуза происходит от ликопена – чрезвычайно полезного антиоксиданта, который может помочь снизить риск рака и диабета. Арбуз среди ягод, овощей и фруктов содержит больше всего этого соединения.

Для того чтобы получить максимальное количество антиоксиданта, выбирайте красные, а не желтые или оранжевые арбузы. Также ученые обнаружили, что арбузы без косточек содержат гораздо больше ликопена.

Если же вы страдаете от проблем с сердцем, попробуйте съесть несколько арбузных ломтиков. Эта невероятная ягода может снизить артериальное давление и помочь двигать кровь благодаря аминокислоте цитруллин. Исследования показали, что ежедневное употребление арбуза может существенно снизить риск сердечных приступов.

Летом особенно важно оградить себя от солнца. И арбуз может помочь и с этим – ликопен в ягоде снижает вероятность получения солнечных ожогов. Однако эта польза еще не полностью доказана, поэтому не забывайте об использовании противосолнечного крема.



Арбуз может защитить от сердечных приступов / Фото Pexels

Следует есть больше арбуза и тем людям, у которых проблемы с суставами – этот продукт даже уменьшает вероятность заболеть ревматоидным артритом. Кроме того, только один кусок арбуза содержит 9 – 11% дневной нормы витамина А, который поможет поддержать зрение.

Содержит продукт и другие витамины, необходимые для здоровья – В6 и С. Эти два витамина помогают вашей коже оставаться мягкой, гладкой и эластичной. Эксперты убеждены, что из арбуза можно сделать отличные маски для лица, которые улучшат состояние кожи.

Для этого одну ложку арбузного сока нужно смешать с таким же количеством греческого йогурта. Эту смесь распределите по лицу и оставьте на 10 минут. Маску затем нужно тщательно смыть и высушить.

Эта ягода может выполнить еще одну очень полезную функцию – увлажнить ваш организм. Сочный арбуз состоит из воды на 92%.