Из шампиньонов можно приготовить немало разнообразных блюд, пишет 24 Канал. Эти блюда могут быть как праздничные, так и повседневные. Хозяйки часто готовят что-то из грибов на ужин, однако следует быть очень осторожными, ведь коварные шампиньоны могут быть испорчены, а вы об этом не будете догадываться.

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Шампиньоны способны быстро потерять свое качество и свежесть, соответственно – не будут пригодными для употребления. Среди всех грибов они портятся быстрее всего.

Признаки испорченных шампиньонов

Общий вид

Шампиньоны потемнели, стали коричневыми и скользкими. Даже самые маленькие пятна являются признаком того, что шампиньоны начинают портиться.

Запах

Вы сможете почувствовать разницу в запасе свежих грибов и испорченных. Если грибы пахнут гнилью, подвальной влагой и посторонним неприятным запахом – лучше их выбросить, чтобы не получить проблем со здоровьем.



Вот так должны выглядеть свежие шампиньоны / Фото из открытых источников

Шляпка гриба

В свежих грибах шляпка бархатно гладкая. Однако если на нем есть желтые, коричневые или черные пятна, то это говорит о порче продукта.

Упругость

Свежие грибы всегда упругие и твердые, а вот скользкие шампиньоны могут свидетельствовать о начале гнилостных процессов.