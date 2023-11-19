Как быстро высушить мокрую обувь: лучшие методы

В конце осени очень часто встречается капризная погода, которая сопровождается дождем и мокрым снегом. Если у вас возникнет вопрос, как быстро высушить мокрые сапоги, то рассказываем вам о лучших методах, которые вам в этом помогут.

Нередко так бывает, что наша обувь промокает до нитки, и мы чувствуем от этого сильный дискомфорт, пишет 24 Канал. Чтобы избежать неприятного ощущения, рассказываем, какими именно методами высушить сапоги или ботинки.

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Сушилка для обуви

Советуем вам приобрести специальную сушилку для обуви, которая оборудована нагревающими наконечниками, которые нужно поместить внутрь сапог. Определенная температура забирает только влагу и не перегревает обувь.



Для обуви есть специальная сушилка / Фото KTC

Соль

Мокрую обувь быстро высушивает обычная соль. Ее нужно нагреть на сковороде, а потом всыпать в носок. Теплая соль должна убрать всю влагу с обуви.

Фен

Этот прибор способен быстро и эффективно удалить лишнюю влагу. Впрочем, используйте только холодный воздух, поскольку теплый может навредить ткани, подошве или коже. Етот метод используйте не часто, ведь слишком частая сушка феном может повредить подошву и деформировать обувь.

Силикагель

Уверены, вы точно видели в коробке с приобретенной обувью маленькие мешочки с определенным наполнителем. Эта субстанция называется силикагелем. Она впитывает влагу и может использоваться несколько раз. Приобрести эту вещь можно в бытовых и хозяйственных магазинах.



Силикагель для сушки обуви / Фото Women life

Свежий воздух

Лучше всего поможет высушить обувь свежий воздух, или так называемая естественная сушка. Не используйте батарею для сушки сапог или кроссовок. Лучше оставьте обувь при комнатной температуре, а через некоторое время она сама высохнет.

А еще часто советуют не носить одну и ту же обувь каждый день, чтобы дать предыдущей обуви возможность полностью высохнуть, так что можете менять ее, если у вас есть несколько пар сапог или ботинок.