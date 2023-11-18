Чтобы избавить себя от неприятных ощущений, рекомендуем вам воспользоваться несколькими действенными советами, пишет 24 Канал.

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Резиновые сапоги

Надевайте теплые носки и резиновые сапоги и тогда ваши ноги обязательно останутся сухими. Зимой вариант с резиновыми сапогами не совсем удачен, впрочем вы можете их смело одевать до момента, пока не наступит настоящая зима.

А еще, в этом году резиновые сапоги очень модны. Инфлюэнсеры одевают их с высокими гетрами и применяют в своих повседневных аутфитах. Они хорошо подходят к пальто и дубленкам, поэтому вы точно сможете придумать себе красивый и комфортный образ.

Новые сапоги

Если вы постоянно замечаете, что ваша обувь промокает, то причина может быть в том, что она уже не новая, поэтому на ней появились трещинки или повреждения подошвы. Исправить ситуацию можно отнеся такую обувь в ремонт, однако, если мастер не сможет исправить ситуацию, тогда лучше приобрести для себя новую обувь.

Обратите особое внимание на обувь с тракторным основанием. Они до сих пор в моде и выглядят на ноге очень стильно.



Сапоги на тракторной подошве обезопасят ноги от промокания / Фото Pinterest

Водоотталкивающие средства

В обувных магазинах вы найдете огромный выбор всевозможных спреев и кремов, обладающих водоотталкивающими свойствами. Разделывая обувь этими средствами, вы спасете свои ноги от избытка влаги.

Жировая обработка

Чтобы обработать обувь в домашних условиях, вам понадобится салфетка, которую нужно смочить вазелином, касторовым или льняным маслом. Тщательно обработайте места швов и стыков. Ваша обувь перед отделкой должна быть сухой и чистой. Слой жира на обуви не позволит воде или снегу держаться на вашей обуви, поэтому ноги не должны подвергаться промоканию.