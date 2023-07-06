Мечта каждого: что такое чистый сон и как его достичь

В последние годы культ продуктивности заставил многих людей поверить, что недосып – это не так уж плохо. Однако плохой сон в течение длительного времени может привести к стрессу и тревожности.

Чистый сон – это относительно новое понятие. Так эксперты описывают гигиену отдыха и попытки сделать его более осознанным. Так что если в течение длительного времени вы чувствуете усталость и не знаете, как избавиться от постоянного истощения, попробуйте придерживаться этих простых правил, и сразу же увидите результат.

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Чем полезен чистый сон

Возможно, вы неоднократно ложились спать и не могли выбросить из головы навязчивые мысли. Чистый сон поможет вам устранить все раздражители и сосредоточиться на качественном отдыхе. Прежде всего эксперты советуют спать как минимум 7 часов в день. Последние исследования показали, что регулярное недосыпание приводит к серьезному падению продуктивности, сравнимому с наличием в крови 0,6 промилле алкоголя.

Некоторые адепты чистого сна, а именно американская актриса Гвинет Пэлтроу, предлагают увеличить время отдыха до 10 часов в день. Однако важно понимать, что подобный график подойдет далеко не всем. Продолжительность сна глубоко индивидуальна и зависит от возраста и естественного ритма каждого человека. В общем, исследователи считают, что в идеале человек должен засыпать и просыпаться в удобное для себя время.

Сон влияет не только на уровень энергии в течение дня, но и на аппетит и метаболизм. Чем меньше человек спит, тем больше он хочет есть. Кроме того, оказалось, что нехватка сна оказывает серьезное влияние на состояние кожи, особенно вокруг глаз и губ.



Недосып повышает аппетит / Фото Pexels​

Когда вы недосыпаете, страдают и ваши социальные навыки: эксперименты показали, что людей с опущенными веками, бледностью и мешками под глазами окружающих считают менее привлекательными.

Поэтому для того, чтобы хорошо отдохнуть, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы ваша спальня выглядела приятно и опрятно. Эксперты советуют также отказаться от гаджетов за некоторое время до отдыха и обратить внимание на то, чтобы в комнате царили тишина, тьма и комфортная температура.

Но если вы не можете долго уснуть вечером, попробуйте увеличить количество физической активности в течение дня. Тогда вы, вероятно, сильнее устанете и легче впадете в объятия Морфея. Попытайтесь также не сосредотачиваться слишком сильно на желании уснуть, а просто расслабьтесь и подождите сон.