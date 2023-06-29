Летом хочется надеть облегающую одежду или покрасоваться в новом красивом купальнике, однако эксперты предупреждают, что если вы хотите сбросить несколько килограммов, делать это следует осторожно. Слишком быстрое похудение может привести к обезвоживанию или камням в желчном пузыре.

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Сколько времени занимает похудение

Точного ответа на вопрос: "Сколько времени нужно, чтобы похудеть", не существует. Но если вы в течение определенного времени пытаетесь сбросить вес, но не видите результатов, корнем проблемы могут быть некоторые неожиданные факторы, о которых вы даже не думали. Прежде всего, на темпы потери килограммов влияет пол.

Ученые доказали, что мужчины худеют несколько быстрее, чем женщины. В спокойном состоянии они сжигают на 5 – 10% калорий больше при одинаковой диете. Такие отличия объясняются физиологией, ведь в женском теле соотношение жировой ткани к мышечной массе обычно больше, чем у мужчин.

Также ученые убеждены, что с возрастом потеря веса также становится гораздо более сложной задачей. У людей старше 70 лет потребность органов в калориях значительно уменьшается, и они уже не могут тратить их так же быстро, как получают.

На то, как быстро вы худеете, влияет также и начальный вес. Более тяжелые люди в условиях одинаковой диеты и физической нагрузки теряют больше массы, чем люди с меньшим весом. Для того чтобы похудеть, эксперты советуют практиковать дефицит калорий, ведь похудение происходит тогда, когда человек тратит их больше, чем получает.

Однако в таком случае очень важно не отказывать себе в пище, ведь это может привести к дефициту питательных веществ и другим неприятным болезням. Кроме того, так вы можете лишиться не только жировой, но и мышечной массы.

Существует еще один фактор, который часто игнорируют, однако он оказывает серьезное влияние на потерю веса – сон. Исследования показали, что люди, спящие по 8 часов, худеют на 45% быстрее тех, кто спит недостаточно или имеет нерегулярный график сна.



Количество сна влияет на скорость похудения.​

Безопасные темпы похудения

Многие модные диеты или комплексы тренировок предлагают очень стремительную потерю веса, но это может привести к неожиданным и неприятным последствиям. В частности, среди побочных эффектов слишком быстрого похудения врачи отмечают потерю волос, раздражительность, запоры, усталость и нарушение менструального цикла.

Чтобы избежать этих проблем, свой рацион и график тренировок следует распланировать так, чтобы не терять более 1% своего веса в неделю. Также эксперты отмечают, что не стоит разочаровываться, если успехи не будут постоянными; обычно в начале похудения вес теряется быстрее.

Кроме того, исследования доказали, что люди, регулярно взвешивающиеся и ведущие дневник питания, худеют успешнее и лучше удерживают новый вес, нежели те, кто этого не делает.