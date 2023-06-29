Летом хочется надеть облегающую одежду или покрасоваться в новом красивом купальнике, однако эксперты предупреждают, что если вы хотите сбросить несколько килограммов, делать это следует осторожно. Слишком быстрое похудение может привести к обезвоживанию или камням в желчном пузыре.
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Сколько времени занимает похудение
Точного ответа на вопрос: "Сколько времени нужно, чтобы похудеть", не существует. Но если вы в течение определенного времени пытаетесь сбросить вес, но не видите результатов, корнем проблемы могут быть некоторые неожиданные факторы, о которых вы даже не думали. Прежде всего, на темпы потери килограммов влияет пол.
Ученые доказали, что мужчины худеют несколько быстрее, чем женщины. В спокойном состоянии они сжигают на 5 – 10% калорий больше при одинаковой диете. Такие отличия объясняются физиологией, ведь в женском теле соотношение жировой ткани к мышечной массе обычно больше, чем у мужчин.
Также ученые убеждены, что с возрастом потеря веса также становится гораздо более сложной задачей. У людей старше 70 лет потребность органов в калориях значительно уменьшается, и они уже не могут тратить их так же быстро, как получают.
На то, как быстро вы худеете, влияет также и начальный вес. Более тяжелые люди в условиях одинаковой диеты и физической нагрузки теряют больше массы, чем люди с меньшим весом. Для того чтобы похудеть, эксперты советуют практиковать дефицит калорий, ведь похудение происходит тогда, когда человек тратит их больше, чем получает.
Однако в таком случае очень важно не отказывать себе в пище, ведь это может привести к дефициту питательных веществ и другим неприятным болезням. Кроме того, так вы можете лишиться не только жировой, но и мышечной массы.
Существует еще один фактор, который часто игнорируют, однако он оказывает серьезное влияние на потерю веса – сон. Исследования показали, что люди, спящие по 8 часов, худеют на 45% быстрее тех, кто спит недостаточно или имеет нерегулярный график сна.
Количество сна влияет на скорость похудения.
Безопасные темпы похудения
Многие модные диеты или комплексы тренировок предлагают очень стремительную потерю веса, но это может привести к неожиданным и неприятным последствиям. В частности, среди побочных эффектов слишком быстрого похудения врачи отмечают потерю волос, раздражительность, запоры, усталость и нарушение менструального цикла.
Чтобы избежать этих проблем, свой рацион и график тренировок следует распланировать так, чтобы не терять более 1% своего веса в неделю. Также эксперты отмечают, что не стоит разочаровываться, если успехи не будут постоянными; обычно в начале похудения вес теряется быстрее.
Кроме того, исследования доказали, что люди, регулярно взвешивающиеся и ведущие дневник питания, худеют успешнее и лучше удерживают новый вес, нежели те, кто этого не делает.