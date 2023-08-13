Добавьте это к завтраку, чтобы оздоровить сердце

Здоровье сердца крайне важно для хорошего самочувствия, ведь проблемы с этим органом могут повлечь за собой немало болезней и неприятностей. Убедитесь, что ваше питание сбалансировано и здорово, и это поможет укрепить ваше сердце.

Если в вашем холодильнике все еще нет хумуса – спешите его приобрести, ведь эта закуска не только придаст неповторимый вкус вашим блюдам, но и оздоровит тело и улучшит иммунитет. Совсем небольшое количество этого продукта может улучшить ваше здоровье, и вы точно заметите положительный результат.

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Чем полезен хумус

Для того чтобы получить идеальную закуску к завтраку или обеду, вам достаточно погрузить чипсы, овощи или хлеб в хумус. Также его можно подавать к ужину в качестве кремового гарнира, который точно принесет немало пользы организму.

Полученный из бобов нута, хумус – это богатая клетчаткой пища с высоким содержанием растительного белка и основных минералов,

– поделилась диетолог Ли Коттон.

Прежде всего, хумус является невероятным источником растительного белка, и он будет полезен для восстановления организма. Всего в одной порции содержится 8 граммов этого соединения, и это делает его главным источником энергии в обеденное время. Хумус точно поможет вам унять чувство голода и избежать переедания.



Хумус полезен для похудения / Фото Pexels

Хумус содержит необходимые минералы, такие как железо и магний. Это также отличный источник фолиевой кислоты (ключевой для синтеза и восстановления ДНК), витаминов группы В и цинка, последний полезен для иммунной системы и метаболизма,

– рассказала Ли Коттон.

Кроме того, в перечень питательных веществ, которые можно найти в хумусе, также входит кальций, минерал, просто необходимый для здоровья и роста костей. Также кальций помогает регулировать функции сердечной мышцы и нервной системы.

Богатый хумус и клетчаткой – в одной столовой ложке есть 1 грамм соединения, что делает пищу более сытной. Полезна клетчатка для пищеварения, сердечно-сосудистой системы и уменьшения риска диабета 2-го типа.

Помните и о том, что нут может снизить уровень "плохого" холестерина и устранить воспаление в организме.