Додайте це до свого сніданку, щоб оздоровити серце

Здоров'я серця вкрай важливе для гарного самопочуття, адже проблеми з цим органом можуть спричинити чимало хвороб та неприємностей. Переконайтеся, що ваше харчування збалансоване та здорове, і це допоможе укріпити ваше серце.

Якщо у вашому холодильнику все ще немає хумусу – поспішіть його придбати, адже ця закуска не тільки додасть неповторного смаку вашим стравам, але й оздоровить тіло та покращить імунітет. Зовсім невелика кількість цього продукту може покращити ваше здоров'я, і ви точно помітите позитивний результат.

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Чим корисний хумус

Для того, щоб отримати ідеальну закуску до сніданку чи обіду, вам достатньо занурити чипси, овочі чи хліб у хумус. Також його можна подавати до вечері як кремовий гарнір, який точно принесе чимало користі організму.

Отриманий із бобів нуту, хумус – це багата на клітковину їжа з високим вмістом рослинного білка та основних мінералів,

– поділилася дієтологиня Лі Коттон.

Перш за все, хумус є неймовірним джерелом рослинного білка, тож він буде корисний для відновлення організму. Всього в одній порції міститься 8 грамів цієї сполуки, і це робить його головним джерелом енергії в обідню пору. Хумус точно допоможе вам вгамувати відчуття голоду й уникнути переїдання.



Хумус корисний для схуднення / Фото Pexels

Хумус містить необхідні мінерали, такі як залізо та магній. Це також чудове джерело фолієвої кислоти (ключової для синтезу та відновлення ДНК), вітамінів групи В і цинку, останній корисний для імунної системи та метаболізму,

– розповіла Лі Коттон.

Окрім того, до переліку поживних речовин, що можна знайти в хумусі, також входить кальцій, мінерал, що просто необхідний для здоров'я та росту кісток. Також кальцій допомагає регулювати функції серцевого м'яза та нервової системи.

Багатий хумус і на клітковину – в одній столовій ложці є 1 грам сполуки, що робить їжу більш ситною. Корисна клітковина й для травлення, серцево-судинної системи та зменшення ризику діабету 2-го типу.

Пам'ятайте й про те, що нут може знизити рівень "поганого" холестерину та усунути запалення в організмі.