Что происходит с вашим телом, когда вы пьете зеленый чай: неожиданный ответ

Вы могли об этом не догадываться, но зеленый чай является одним из самых полезных напитков, которые вы могли начать употреблять. В нем содержится огромное количество витаминов и питательных веществ.

Чай – это один из самых популярных напитков по всему миру. И независимо от того, пьете ли вы зеленый, черный или улун, они все изготовляются из одного растения. Однако при изготовлении именно зеленого чая его листья пропаривают, чтобы предотвратить ферментацию. Диетолог Джули Аптон рассказала о полезных свойствах этого вида чая.

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Может улучшить кожу

Одно из недавних исследований показало, что содержащиеся в зеленом чае полифенолы могут защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, а значит, и от меланомы и от немеланомного рака кожи. Эти эффекты ученые наблюдали как от местного применения, так и от питья.

и это не первое открытие связано с зеленым чаем и здоровьем кожи. Более ранние исследования показывают, что этот напиток может также помочь с акне, розацеа и другие проблемы с кожей.

Содержит много антиоксидантов

В зеленом чае содержится гораздо больше полезных катехинов, чем в черном или улуне – именно потому, что он неферментирован. А катехины – это подкатегория флавоноидов, естественно содержащихся в листьях растений.

Найти эти антиоксиданты можно и в других здоровых продуктах: например, в яблоках, ягодах и какао.

Зеленый чай полезен для мозга

Если вы ищете способы, которыми сможете поддерживать свои когнитивные способности в пожилом возрасте, зеленый чай может стать одним из неплохих вариантов. Дело в том, что он действительно может улучшить как память, так и другие умственные способности.



Зеленый чай может улучшить когнитивные способности / Фото Pexels

Полезен для сердца

Когда речь идет о здоровье сердца, трудно найти более полезный напиток, чем зеленый чай. Содержащиеся в нем полифенолы катехины могут улучшать общий уровень холестерина, который является основным фактором риска сердечных заболеваний.

Исследования показывают, что потребление 5 чашек зеленого чая ежедневно может на 26% снизить вероятность инфаркта и инсульта.