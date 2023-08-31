Пора есть кукурузу: вот почему она очень полезна

В разгар жары кукуруза может доставить не только много удовольствия, но и пользу для здоровья. Сладкая кукуруза прежде всего известна своим вкусом, однако она удивит вас большим количеством целебных свойств.

Кукурузу можно легко приобрести в любом магазине, и этот недорогой овощ может дать много преимуществ вашему здоровью. Он состоит преимущественно из нерастворимой клетчатки и очень полезен для поддержания здорового веса.

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Чем полезна кукуруза

Кукуруза имеет очень низкий гликемический индекс, а это значит, что она идеально подойдет для людей, которые пытаются контролировать уровень сахара, ведь она не вызывает его резких скачков.

Кроме того, есть в этом овоще и немало витаминов группы В и минералов, необходимых для поддержания здоровья. В частности, в кукурузе можно найти медь, железо, марганец, магний и цинк. Впрочем, есть в нем и немало углеводов, поэтому людям, страдающим диабетом, следует употреблять его осторожно.

Также учитывайте, что этот продукт не содержит глютена и очень богат разными питательными веществами, поэтому станет отличным дополнением к любой сбалансированной диете. Впрочем, лучше всего потреблять кукурузу в свежем виде, ведь сиропы и масла из нее теряют свои полезные свойства и содержат много соли, сахара или жира.

Богатая кукуруза и лютеин и зеаксантин – два соединения, которые известны пользой для здоровья глаз. Если вы будете потреблять достаточно этих веществ, это поможет предотвратить катаракту и другие заболевания, связанные со зрением.



Кукуруза может улучшить зрение / Фото Pexels

Следует добавить в свой рацион кукурузу и тем людям, которые имеют серьезные проблемы с пищеварением – содержащиеся в ней пищевые волокна связаны со снижением риска некоторых проблем с кишечником.

Но, несмотря на все полезные свойства кукурузы, следует учитывать и то, что этот продукт относится к тем, которые наиболее генетически модифицированы. К примеру, в США 2016 года модифицированными оказались 92% урожая.

И исследования относительно того, действительно ли это может навредить здоровью, достаточно ограничены и противоречивы. Один из экспериментов не выявил серьезных отличий в питательной ценности обычной кукурузы и генетически модифицированной, тогда как другие показали, что добавление таких продуктов в рацион может навредить печени и почкам.