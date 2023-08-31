Часто мы употребляем фрукты из-за того, что любим их вкус, но редко задумываемся о пользе, которую они несут. Советуем больше узнать, чем именно полезен виноград и почему его следует активно добавлять в свой рацион.

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Виноград является отличным источником витамина К, калия и растительных соединений. Именно витамин К играет важную роль в свертывании крови. Здоровое свертывание крови не только заживляет раны, но и предотвращает появление тромбов, которые приводят к сердечному приступу и инсульту. Экстракт виноградных косточек особенно эффективен при лечении высокого кровяного давления.

Вы будете удивлены, но виноград способен улучшить здоровье костей. Он содержит витамин К, витамин С, медь, калий и магний, которые поддерживают здоровье костей и зубов.



У Винограда много полезных свойств / Фото из Pexels

Если у вас есть какие-то проблемы со сном, виноград подойдет вам как замечательное природный источник мелатонина – основного гормона, участвующего в регулировании цикла сна и бодрствования.

Виноград помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый обмен веществ. Ягода богата витамином B6, который поддерживает работу мозга. Он также играет решающую роль в общем здоровье нервной системы и иммунной системы.

Также виноград может помочь улучшить и сохранить здоровье кожи. Содержащийся в винограде ресвератрол не только помогает уменьшить воспаление кожи, но и защитить ее от ультрафиолетовых лучей, морщин и меланомы.