Лучший продукт для завтрака: чем полезна овсяная каша

Завтрак должен быть обязательно важной частью вашего рациона, и забывать о нем точно не стоит. Однако наполнить его нужно здоровыми и полезными продуктами, которые дадут немало преимуществ вашему здоровью. И именно к этим продуктам относится овсяная каша.

Если овсяная каша – это ваше любимое блюдо на завтрак, то вы не сами. Многие исследования показывают, что этот продукт не только вкусен и питателен, но и очень полезен для вашего здоровья. А диетолог Синтия Сасс рассказала о причинах, по которым следует есть овсяную кашу чаще.

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Богата питательными веществами

Во-первых, сухую овсянку можно приготовить очень быстро, и это удобно, если вы спешите по утрам и не хотите тратить много времени на приготовление пищи. Ну и кроме того, от овсянки вы получите очень много питательных веществ.

В половине стакана крупы содержится:

150 калорий;

5 граммов белка;

27 граммов углеводов;

4 грамма клетчатки;

несколько граммов жира.

Овес также содержит немало витаминов и минералов, а именно железо, магний, цинк, селен, витамины группы B, а также немного кальция и калия. Очень редко можно встретить такую большую выборку минералов и питательных веществ в пище, в которой так мало калорий.

Овсянка содержит антиоксиданты

В овсе исследователи обнаружили полифенольные антиоксиданты, обладающие очень сильными противовоспалительными свойствами. Оказывается, эти антиоксиданты могут противостоять старению организма и заболеваниям, также уменьшать окислительный стресс. В общем, этот стресс – это дисбаланс между производством свободных радикалов, вредящих клетки, и способностью организма противостоять этому влиянию.



В овсянке есть достаточно много антиоксидантов / Фото Pexels

Кроме того, эти полифенолы могут быть полезны для защиты от болезней сердца и инсульта.

Способствует лучшему пищеварению

Вы могли избегать употребления овсянки из-за того, что в ней содержится много углеводов. Но не спешите с выводами: здоровый крахмал действительно полезен для контроля веса. Исследования показывают, что у людей, которые употребляют овсяную кашу, есть лучшие показатели по индексу здорового питания.

Поддерживает иммунитет

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По этой причине овсяная каша становится особенно ценным дополнением к здоровому рациону зимой, когда нужно оградить организм от многих болезней и инфекций. Кроме того, овсяная каша не только поддерживает здоровую иммунную функцию, но и помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Также вы можете снизить риски сердечных заболеваний и диабета 2-го типа.