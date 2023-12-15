Найкращий продукт для сніданку: чим корисна вівсяна каша

Сніданок має бути неодмінно важливою частиною вашого раціону, і забувати про нього точно не варто. Проте наповнити його потрібно здоровими і корисними продуктами, які дадуть чимало переваг вашому здоров'ю. І саме до цих продуктів належить вівсяна каша.

Якщо вівсяна каша – це ваша улюблена страва на сніданок, то ви не самі. Чимало досліджень показують, що цей продукт не тільки смачний та поживний, але й надзвичайно корисний для вашого здоров'я. А дієтологиня Синтія Сасс розповіла про причини, з яких варто їсти вівсяну кашу частіше.

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Багата на поживні речовини

По-перше, суху вівсянку можна приготувати дуже швидко, і це зручно, якщо ви поспішаєте вранці та не хочете витрачати багато часу на приготування їжі. Ну і, окрім того, від вівсянки ви отримаєте дуже багато поживних речовин.

У половині склянки крупи міститься:

150 калорій;

5 грамів білка;

27 грамів вуглеводів;

4 грами клітковини;

кілька грамів жиру.

Овес також містить чимало вітамінів та мінералів, а саме залізо, магній, цинк, селен, вітаміни групи B а також трохи кальцію та калію. Дуже рідко можна зустріти таку велику вибірку мінералів та поживних речовин у їжі, в якій є так мало калорій.

Вівсянка містить антиоксиданти

У вівсі дослідники виявили поліфенольні антиоксиданти, які мають дуже сильні протизапальні властивості. Виявляється, ці антиоксиданти можуть протистояти старінню організму та хворобам, а також зменшувати окислювальний стрес. Загалом цей стрес – це дисбаланс між виробництвом вільних радикалів, що шкодять клітини, та здатністю організму протистояти цьому впливу.



У вівсянці є досить багато антиоксидантів / Фото Pexels

Окрім того, ці поліфеноли можуть бути корисними і для захисту від хвороб серця та інсульту.

Сприяє кращому травленню

Ви могли уникати вживання вівсянки через те, що у ній міститься багато вуглеводів. Та не поспішайте з висновками: здоровий крохмаль насправді корисний для контролю ваги. Дослідження показують, що люди, які вживають вівсяну кашу, мають кращі показники за індексом здорового харчування.

Підтримує імунітет

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

З цієї причини вівсяна каша стає особливо цінним доповненням до здорового раціону взимку, коли потрібно захистити організм від багатьох хвороб та інфекцій. Окрім того, вівсяна каша не тільки підтримує здорову імунну функцію, але й допомагає знизити рівень холестерину та цукру в крові. Також ви можете зменшити ризики серцевих захворювань та діабету 2-го типу.