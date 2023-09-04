Абрикосы полезнее, чем вы думали: вот почему их нужно есть

Если в вашем холодильнике все еще нет этих сочных оранжевых фруктов, торопитесь их приобрести, ведь они могут принести немало пользы вашему организму. Они оказывают положительное влияние на кожу, кишечник и зрение.

Абрикосы могут стать отличным дополнением к вашему повседневному рациону и принести вам очень много преимуществ. Убедитесь, что вы употребляете достаточное количество витаминов и антиоксидантов, которые можно найти в абрикосах.

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Абрикосы очень питательны

Если вы думали о том, чтобы добавить в свое питание питательные и низкокалорийные перекусы, абрикосы станут отличным выбором. Кроме того, что в этом фрукте очень мало калорий, он богат лютеином, зеаксантином и бета-каротином, которые известны своим положительным влиянием на зрение.

Лучше всего есть абрикосы целыми и нечищеными, поскольку именно в кожуре можно найти больше клетчатки и питательных веществ. А вот косточку лучше не есть, ведь она не принесет вам никакой пользы.

Содержат много антиоксидантов

Абрикосы точно стоит есть людям, испытывающим дефицит витаминов А, С и Е. Также в этих плодах вы найдете немало полифенольных антиоксидантов, которые называют флавоноидами, защищающими от болезней сердца и диабета.



В абрикосах есть много витаминов / Фото Pexels

Особенно много в абрикосах хлорогеновой кислоты, катехинов и кверцетина. Именно эти соединения нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие клетки и вызывающие окислительный стресс. Этот стресс может привести к ожирению и хроническим заболеваниям.

Абрикосы полезны для глаз

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

В абрикосах есть удивительно много соединений, которые необходимы для здоровья глаз, в частности витамины А и Е. Витамин А нужен для предотвращения куриной слепоты – заболевание, вызываемое нехваткой световых пигментов в глазах. В то время как витамин Е – жирорастворимый антиоксидант, защищающий глаза от повреждения свободными радикалами.

Содержащийся в абрикосах бета-каротин придает им оранжевый цвет и может улучшить не только зрение, но и состояние вашей кожи.