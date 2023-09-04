Многие родители, чтобы успокоить ребенка или занять его чем-то, дают ему в руки телефон или планшет, однако такой подход может ему серьезно навредить. Долгое время, проведённое перед экраном, очень негативно влияет на развитие маленьких детей.

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Чем для детей вредны гаджеты

О вреде чрезмерного времяпровождения за компьютером известно уже давно, однако недавнее исследование показало, что ситуация может быть более серьезной, чем считалось ранее. Дети в возрасте 1 года, проводившие от одного до четырех часов в телефоне или планшете, оказались более склонными к задержке развития.

Это действительно важное исследование, поскольку оно содержит очень большую выборку детей, за которыми наблюдали несколько лет, – поделился доктор Джейсон Нагата.

В этом исследовании ученые проследили конкретные задержки в развитии: в частности, оказалось, что дети, часто играющие в игры на телефоне, хуже разговаривают и имеют проблемы с мелкой моторикой. Если ребенок проводит за экраном телефона по 4 часа в день, то риски задержки в развитии возрастают в три раза.



Проведение времени за экраном может вызвать проблемы с развитием / Фото Pexels

А если это время даже превышает четыре часа, риски возрастают в 4,78 раза.

Одна из областей, относительно недостаточно изученная во всей литературе о времени перед экраном, – это изучение влияния экрана на очень маленьких детей, особенно когда экран показывают младенцам,

– рассказал доктор Джон Хаттон.

Такое влияние на развитие и язык в частности происходит потому, что дети обычно начинают общаться тогда, когда их поощряют к этому, а во время просмотра мультиков или игры у них нет многих возможностей, чтобы говорить. Они могут услышать много слов, но не упражняются для того, чтобы произносить их и общаться с другими людьми.

Кроме того, пассивное созерцание экрана приводит к тому, что дети сидят и не развивают мелкую моторику.