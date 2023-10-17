Вот 3 причины есть груши: они удивят целебными свойствами

Груши – это один из лучших сезонных фруктов, который следует добавить в рацион осенью. Эти плоды богаты питательными веществами, минералами и огромным количеством витаминов.

Груши могут принести вашему организму гораздо больше пользы, чем вы можете себе представить. О главных причинах добавить их в свой рацион рассказала врач Эми Рихтер.

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Высокая питательность

В мире существует около 100 различных сортов груш, и все они очень питательны. Всего в одной груше среднего размера содержится примерно 1 грамм белка и 6 граммов клетчатки, что делает ее очень полезной для вашего организма.

Кроме того, в грушах также есть фолиевая кислота, провитамин А и ниацин. Последний очень важен для функционирования клеток и выработки энергии, а витамин А может улучшить состояние кожи и ускорить заживление ран.

Способствует здоровью кишечника

Груши являются невероятным источником растворимой и нерастворимой клетчатки, а она важна для поддержания хорошего пищеварения. Волокна клетчатки помогают поддерживать регулярный стул.

Всего одна груша может обеспечить пятую часть всей суточной потребности в клетчатке. Кроме того, в груше можно найти и пектин, который может улучшить и иммунную функцию, и здоровье кишечника.



Груши положительно влияют на пищеварение / Фото Pexels

Впрочем, не забывайте о том, что наиболее полезные вещества содержатся именно в кожуре фрукта, поэтому следует употреблять его неочищенным.

Обладает противораковым эффектом.

В грушах имеется множество соединений, которые могут проявлять противораковые свойства. В частности, положительно на иммунитет и снижение шансов заболевания раком влияют антоциан и хлорогеновая кислота.

Несколько исследований также показывают, что добавление к диете фруктов, в том числе и груш, может защитить от некоторых видов рака, а именно рака легких и желудка. Но вы должны учитывать, что фрукты нельзя считать заменой лечения заболевания и нужны еще дополнительные исследования.