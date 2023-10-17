Лук на самом деле безопасен для здоровья и употребления в большинстве случаев, однако довольно редко он все же может нанести вред вашему организму, если у вас есть определенные заболевания. О том, кому нельзя есть лук, рассказала доктор медицинских наук Шазия Аллараха.

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Может вызвать аллергию

Аллергия на лук – это не слишком распространенное явление, однако он все же может постичь некоторых людей. Поэтому если после ее употребления вы чувствуете зуд, слезотечение, кожную сыпь или отеки, подумайте над тем, чтобы уменьшить количество этого корнеплода в своем рационе.

Может вызвать боль в животе

Так, для некоторых людей потребление блюд с большим количеством лука может обернуться желудочно-кишечным расстройством. Так что если вы страдаете синдромом раздраженного кишечника, лук может усилить симптомы этого заболевания.

Кроме того, потребление лука в чрезмерных количествах может привести к изжоге, вздутию живота, тошноте и рвоте у восприимчивых людей.



Лук может вызвать проблемы с желудком / Фото Pexels

Может навредить во время беременности

Как правило, лук не вреден во время беременности, однако только в умеренных количествах. Но вы должны избегать слишком большого количества этого овоща или потребления его в качестве добавок, ведь пока нет данных об их безопасности.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что потребление лука может замедлить свертываемость крови, поэтому следует избегать его, если вы страдаете от нарушения свертывания крови.

Как лук полезен для здоровья

Но эти побочные эффекты не означают, что вам нужно отказаться от употребления этого корнеплода, ведь в большинстве своем лук чрезвычайно полезен. Особенно нужны для вашего организма вещества, которые же в луке-порее, и попробуйте добавить его в свой рацион.

Лук также помогает контролировать вес и поддерживать здоровый иммунитет. Вы могли об этом не подозревать, но в здоровых количествах лук может даже улучшить вашу кожу и волосы.