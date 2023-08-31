6 чрезвычайных преимуществ яблок: вот почему они так полезны

Конец лета – лучшая пора для того, чтобы насладиться вкусом спелых яблок и обогатить организм большим количеством содержащихся в них витаминов. Эти фрукты удивят вас количеством целебных свойств.

Яблоки – это довольно универсальные фрукты, которые можно есть как отдельно, так и добавлять в разнообразные блюда, поэтому вам следует добавить эти плоды в свой рацион. Они помогут не только удовлетворить аппетит, но и оздоровиться.

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Яблоки помогают снизить холестерин

Если вы будете регулярно есть яблоки, то есть все шансы улучшить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, ведь эти фрукты содержат немало растворимой клетчатки, что положительно влияет на уровень холестерина и снижает его.

В желудке клетчатка из яблок растворяется и образует гелеобразный материал, что помогает снизить риск атеросклероза и болезней сердца. Кроме того, употребление яблок может снизить риски инсульта на 52%, а если вы будете есть два яблока в день, то точно сможете избавиться от всего лишнего "плохого" холестерина.

Яблоки поддерживают иммунитет

В преддверии осени особенно важно укрепить свой иммунитет, чтобы уберечься от многих сезонных болезней, и именно яблоки могут в этом помочь. Если ваш рацион насыщен растворимой клетчаткой, это поможет укрепить иммунные клетки.

Кроме того, эти фрукты содержат немало витамина С, а именно он играет очень важную роль в функционировании иммунной системы. Исследования показывают, что употребление этого витамина может укрепить эпитальный барьер против патогенов. Также витамин С играет немаловажную роль в защите организма от окислительного стресса.

Фрукты богаты антиоксидантами

Несмотря на то, что не существует никакого надежного способа предотвратить рак, яблоки могут играть определенную роль в противодействии этому страшному заболеванию. Это происходит из-за того, что в яблоках содержится немало антиоксидантов и полезных веществ, ограничивающих рост раковых клеток.

Обеспечить профилактику этой болезни может и клетчатка, которой богат этот фрукт. Оказывается, женщины, которые ели больше фруктов с высоким содержанием клетчатки в подростковом и молодом возрасте, менее подвержены раку груди.

Способствуют похудению

Если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, употребление яблок может вам в этом помочь. Попытайтесь добавить в свой рацион больше фруктов и овощей, и вы очень быстро заметите результат.



Яблоки полезны для потери веса / Фото Pexels

Эксперты убеждены, что люди, потребляющие больше клетчатки, склонны иметь здоровый вес и легче теряют килограммы. Одно среднее яблоко содержит всего 95 калорий, поэтому оно станет отличным перекусом между приемами пищи.

Предотвращают болезнь Альцгеймера

Вы могли и не подозревать, на какие чудеса способны самые обычные яблоки. Содержащиеся в них флавоноиды помогают снизить риск деменции и уменьшают вероятность заболевания болезнью Альцгеймера.

Кроме того, в яблоках содержится один из чрезвычайно полезных флавоноидов, кверцетин – он защищает нейроны от окислительных повреждений, однако необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать его пользу вне лабораторных условий.

Способствуют здоровью кишечника

Если у вас проблемы с пищеварением, вам точно стоит есть больше яблок, ведь эти фрукты содержат пектин, вид крахмала, что важно для нормального функционирования кишечника. Он питает "хорошие" бактерии в нем, а также улучшает иммунную функцию и стимулирует выработку гормонов.